Indonésie : le bilan s'élève à 53 morts dans l'effondrement d'une école

Le bilan des victimes de l'effondrement d'un bâtiment scolaire dans la province indonésienne de Java oriental a augmenté à 53 morts, tandis que les opérations de recherche des victimes piégées sous les décombres se poursuivent, ont déclaré lundi 6 octobre les autorités régionales chargées des secours.

Photo : AFP/VNA/CVN

Une équipe de secours conjointe a retrouvé dimanche soir 5 octobre huit corps sous les décombres du complexe de l'internat islamique Al Khoziny, dans la régence de Sidoarjo, selon Nanang Sigit, chef du bureau de recherche et de sauvetage de Java oriental.

Au huitième jour de l'opération, 157 victimes au total ont été retrouvées, dont 104 survivants et 53 morts.

Le processus d'évacuation se poursuit, le déblaiement des décombres se concentrant désormais sur la partie nord du site, dans les zones non reliées à la structure principale. Des engins lourds et de des équipements électriques ont été déployés pour faciliter les recherches.

Le bâtiment s'est effondré le 29 septembre, alors que des centaines d'élèves étaient en train de prier à l'intérieur, laissant de nombreuses personnes coincées sous les décombres.

Xinhua/VNA/CVN