Le ministre Hoàng Minh Son propose la mise en œuvre d'un nouveau modèle éducatif à Hanoï

Selon le ministre de l'Éducation et de la Formation, Hoàng Minh Son, l'utilisation des technologies pour individualiser l'apprentissage permet aux élèves de suivre leur scolarité à leur propre rythme, réduisant ainsi le besoin de soutien scolaire.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Lors d’un récent débat sur la loi amendée relative à la capitale, le ministre Hoàng Minh Son (délégation de Hanoï à l'Assemblée nationale), a abordé les questions liées au développement de l'éducation.

D'après lui, Hanoï compte actuellement un grand nombre d'élèves issus de milieux divers, et l'utilisation des technologies y est encouragée. "Nous devons expérimenter avec audace de nouveaux modèles éducatifs qui utilisent les technologies pour individualiser l'apprentissage. Si cette approche est bien menée, elle réduira le besoin de soutien scolaire", a-t-il déclaré.

Il a estimé que chaque famille a une situation différente et que, grâce à une approche individualisée, le temps d'apprentissage ne sera pas "rigide" mais flexible. Par exemple, la durée de l'école primaire ne doit pas nécessairement être de cinq ans, ni celle du collège de quatre ans. Les élèves peuvent adapter la durée de leur apprentissage à leurs capacités individuelles.

"L'utilisation des technologies permet non seulement aux élèves d'apprendre de manière autonome avec un accompagnement, mais offre également la possibilité de combiner différentes formes d'enseignement, telles que l'instruction à domicile ou l'apprentissage avec des enseignants à l'étranger", a déclaré le ministre, soulignant les avantages du modèle proposé.

Souhaitant tester ce nouveau modèle à Hanoï, le ministre de l'Éducation et de la Formation est convaincu que, s'il est mis en œuvre avec succès, il constituera une avancée majeure et transformera le système éducatif de la capitale.

Concernant le développement des sciences et des technologies, il a suggéré que la ville étende ses activités aux zones universitaires urbaines disposant de vastes espaces de développement, plutôt que de se limiter à la zone de haute technologie.

Il a cité l'exemple de l'Université nationale de Hanoï, qui s'étend sur 1.000 ha et représente une zone urbaine de grande valeur. Ce site assure non seulement la formation, mais favorise également la recherche, le développement technologique et la coopération avec les entreprises.

"Je pense qu'il ne faut pas trop dissocier la zone de haute technologie de la zone universitaire urbaine. Accorder à la zone universitaire les mêmes incitations qu'à la zone de haute technologie libérera un potentiel considérable pour le développement scientifique et technologique. Dans un avenir proche, nous prévoyons la création de plusieurs autres zones universitaires urbaines ; ces espaces favoriseront les liens entre les universités et les entreprises et bénéficieront d'investissements publics", a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Concernant l'attraction et le développement des talents, le ministre a indiqué que les universités et les établissements d'enseignement supérieur attendent avec impatience les politiques municipales visant à attirer des professeurs de talent. Il a donc proposé que la ville de Hanoï mette en place des dispositifs de soutien supplémentaires pour les jeunes entreprises et un accompagnement initial pour créer un environnement de travail favorable, afin d'attirer davantage de professeurs étrangers au Vietnam, de faciliter le développement scientifique et technologique et de former des ressources humaines hautement qualifiées.

Quant aux programmes de collaboration internationale, il a précisé que, selon la réglementation en vigueur, cette forme de collaboration ne s'applique qu'aux établissements privés. Dans le système scolaire public, cette formation collaborative est actuellement mise en œuvre uniquement au niveau universitaire et n'a pas encore été appliquée à l’enseignement général.

Expliquant la prudence requise quant à l'élargissement de cette collaboration, le ministre a souligné que l’enseignement général constitue le fondement de la formation du caractère. Le principal obstacle auquel sont confrontés les établissements publics actuellement n'est ni la qualité des élèves, ni les programmes scolaires, ni la valeur des diplômes, mais principalement le manque d'infrastructures et de ressources.

En réalité, les élèves vietnamiens ont encore de nombreuses possibilités d'étudier à l'étranger et d'obtenir d'excellents résultats dans des universités prestigieuses à travers le monde. Par conséquent, selon le ministre, la question de la mise en place de programmes de formation conjoints entre les établissements secondaires publics et les pays étrangers mérite une réflexion approfondie.

Hoàng Minh Son a officiellement pris ses fonctions de ministre de l'Éducation et de la Formation pour le mandat 2026-2031, après que sa nomination a été approuvée par l'Assemblée nationale le matin du 8 avril. Auparavant, il avait occupé le poste de ministre par intérim pendant plus d'un mois.

Le nouveau ministre de l'Éducation et de la Formation est né en 1969 dans la province de Hung Yên. Il est Professeur agrégé et Docteur en contrôle et automatisation. Il a précédemment occupé les fonctions de directeur de l'Université nationale de Hanoï, de recteur de l’Institut polytechnique de Hanoï (ou l’Université des sciences et technologies de Hanoï - HUST), de président du conseil d'administration de cette même université et de vice-ministre de l'Éducation et de la Formation.

Durant la période 2026-2031, le secteur de l'éducation est confronté au défi de perfectionner les politiques de formation de ressources humaines hautement qualifiées, en adéquation avec les besoins du marché de l’emploi. L'accent est mis sur la mise en œuvre harmonieuse des lois et résolutions adoptées par l'Assemblée nationale, telles que la loi sur les enseignants, la loi modifiée sur l'éducation, la loi sur l'enseignement supérieur, la loi sur la formation professionnelle, ainsi que les politiques relatives à l'éducation pour tous et à l'exemption des frais de scolarité.

Linh Tu/CVN