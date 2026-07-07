Le Vietnam participe pour la première fois au plus grand salon industriel international de Russie

L'année 2026 marque une étape importante dans les relations économiques entre le Vietnam et la Russie avec la première participation officielle d’un représentant vietnamien au Salon industriel international INNOPROM, le plus grand rendez-vous annuel de l'industrie russe.

>> Vietnam et Russie renforcent la coopération décentralisée

Photo : Tâm Hang/VNA/CVN

L'année 2026 marque une étape importante dans les relations économiques entre le Vietnam et la Russie avec la première participation officielle d’un représentant vietnamien au Salon industriel international INNOPROM, le plus grand rendez-vous annuel de l'industrie russe.

La province de Quang Ninh mène cette première participation vietnamienne à la 16e édition de l'événement, organisée du 6 au 8 juillet à Iekaterinbourg. Sa délégation est conduite par Nguyên Chi Thanh, membre de la permanence du Comité provincial du Parti communiste du Vietnam (PCV) et vice-président permanent du Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam.

Le pavillon de Quang Ninh suscite un vif intérêt auprès des visiteurs. Bien que le salon soit principalement consacré à l'industrie, les images mettant en valeur les paysages, les infrastructures touristiques et les atouts économiques de la province attirent de nombreux visiteurs désireux de découvrir les opportunités de coopération offertes par cette destination du Nord-Est du Vietnam.

Nguyên Chi Thanh a déclaré à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) avoir été particulièrement impressionné par l'envergure du salon. Selon lui, la présence et les interventions des Premiers ministres de la Russie et de la Biélorussie, ainsi que de nombreux responsables internationaux, confirment le statut d'INNOPROM comme plateforme majeure de coopération industrielle et d'investissement.

Il a souligné que ce salon constituait une occasion privilégiée pour les entreprises et les investisseurs de découvrir les nouvelles technologies, d'échanger sur les innovations industrielles et d'établir de nouveaux partenariats. Pour Quang Ninh, cette participation vise non seulement à promouvoir les échanges commerciaux, mais aussi à attirer davantage d'investissements, notamment dans le tourisme, qui constitue l'un des principaux moteurs du développement de la province.

Photo : VNA/CVN

L'une des principales destinations touristiques du Vietnam, Quang Ninh entend renforcer sa présence sur le marché russe. En marge du salon, la délégation vietnamienne a rencontré les autorités locales ainsi que les représentants du secteur touristique afin d'examiner les possibilités de développer les flux de visiteurs russes vers la province vietnamienne, réputée notamment pour la baie de Ha Long et ses infrastructures touristiques de qualité.

Nguyên Chi Thanh a indiqué que Quang Ninh renforcerait les liens avec les entreprises, les investisseurs et les localités, afin de valoriser pleinement ses atouts et de concrétiser l'orientation fixée par le Bureau politique et le Secrétariat du Comité central du PCV, qui vise à faire de Quang Ninh l'une des provinces les plus dynamiques et les plus innovantes du pays, notamment dans l'application des sciences et des technologies au développement économique à l'horizon 2050.

La délégation de Quang Ninh a également tenu une séance de travail avec l'Association du tourisme de l'Oural. Les discussions ont notamment porté sur la possibilité d'ouvrir une liaison aérienne directe entre les deux régions afin de favoriser leurs échanges touristiques.

VNA/CVN