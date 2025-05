Le le secrétaire général rencontre des intellectuels russes ayant aidé le Vietnam

>> Le secrétaire général du PCV rencontre le président du Parti "Russie juste - Patriotes - Pour la vérité"

>> Le secrétaire général Tô Lâm rencontre des entreprises russes

>> Déclaration conjointe sur les grandes orientations du partenariat stratégique intégral

>> Le secrétaire général Tô Lâm rencontre la communauté vietnamienne en Russie

>> Le secrétaire général Tô Lâm à un Forum d'affaires Vietnam - Russie

Photo : VNA/CVN

Les délégués russes ont remercié les dirigeants et le peuple vietnamiens pour leur attachement constant aux amis russes. Ils ont affirmé leur volonté de continuer à agir pour renforcer l’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

De son côté, le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, a rappelé que, dans l’esprit de "Quand on boit de l’eau, on pense à la source", le Vietnam n’oublie jamais les contributions précieuses des experts de l’ex-URSS et de la Russie, notamment dans sa lutte d’hier pour la libération et la réunification nationales, ainsi que dans le processus de développement d’aujourd’hui.

Il a cité des projets emblématiques comme la centrale hydroélectrique de Hoà Binh, le pont Thang Long, la centrale thermique de Pha Lai, symboles de la coopération entre les deux parties.

Photo : VNA/CVN

Il a remercié l’URSS et la Russie pour avoir formé près de 70.000 cadres vietnamiens, dont nombre d’entre eux sont devenus des dirigeants clés du pays.

Le dirigeant vietnamien a salué l’importance de la rencontre, soulignant qu’elle renforçait non seulement les liens passés, mais aussi la sensibilisation des jeunes générations à l’amitié Vietnam - Russie.

Il a appelé à accélérer l’intégration économique, à approfondir la coopération dans les secteurs traditionnels, et à explorer de nouveaux domaines potentiels, notamment les sciences, les technologies, l’innovation, la transformation numérique...

Tô Lâm a exprimé l’espoir que les jeunes des deux pays perpétueront cette amitié, en construisant un avenir radieux pour les relations bilatérales.

VNA/CVN