Le Laos accorde la plus haute priorité au renforcement de ses liens avec le Vietnam

Le Laos accorde une importance capitale et une priorité absolue au développement de ses relations avec le Vietnam, ont affirmé de hauts responsables lao lors de rencontres avec le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong, à l'occasion de sa visite de travail au Laos le 31 mars.

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Dans le cadre de ce déplacement, Nguyên Manh Cuong, membre du Comité central du Parti communiste vietnamien (PCV), a rendu des visites de courtoisie et s'est entretenu avec des responsables lao, notamment Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL) ; Sisay Leudetmounsone, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PRPL et présidente de sa Commission d'organisation ; et Bounleua Phandanouvong, membre du Comité central du PRPL et président de sa Commission des relations extérieures et Thongsavanh Phomvihane, membre du Comité central du PRPL, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères.

Photo : VNA/CVN

Lors de ces rencontres, Nguyên Manh Cuong a transmis les salutations chaleureuses et les meilleurs vœux des dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens à leurs homologues lao à l'occasion du Bunpimay, la fête traditionnelle du Nouvel An lao. Il a félicité le Laos pour ses récents succès, notamment la réussite du 12e Congrès national du PRPL et l'élection des députés à la Xe Assemblée nationale et aux cinquièmes Conseils populaires provinciaux. Il s'est dit convaincu que le peuple laotien poursuivra la mise en œuvre réussie des Résolutions du Congrès et du 10e plan quinquennal de développement socio-économique.

Au cours de sa rencontre avec Vilay Lakhamphong, le responsable vietnamien a souligné que les relations Vietnam - Laos continuaient de se développer positivement, avec des liens politiques de plus en plus étroits et fondés sur la confiance, une coopération renforcée en matière de défense et de sécurité, et des résultats concrets en matière de collaboration économique, commerciale, d'investissement, culturelle et éducative. Les deux parties ont également coordonné efficacement la mise en œuvre des accords de haut niveau et la progression des projets conjoints clés.

Nguyên Manh Cuong a réaffirmé que le ministère vietnamien des Affaires étrangères et son Comité du Parti continueraient de collaborer étroitement avec leurs homologues lao afin d'examiner la mise en œuvre des accords et engagements de haut niveau entre les ministères, les secteurs et les agences des deux pays. Il a souligné l'importance de concrétiser le concept de "cohésion stratégique" dans les principaux domaines de coopération au cours de la période à venir.

De son côté, Vilay Lakhamphong s'est dit convaincu que cette visite contribuerait à renforcer davantage la coopération entre les deux partis, les deux États et les deux peuples du Vietnam et du Laos. Il a réaffirmé que le Laos accorde toujours la plus haute priorité à ses relations avec le Vietnam et apprécie profondément le soutien indéfectible et efficace apporté par ce dernier.

Les deux parties sont convenues de poursuivre la mise en œuvre effective des accords de haut niveau, de maintenir des échanges et des contacts réguliers de haut niveau, et de renforcer la coordination entre les agences du Parti et de l'État, notamment en matière de renforcement du Parti et de formation du personnel, tout en promouvant la coopération dans les secteurs clés afin d'approfondir davantage la relation privilégiée entre le Laos et le Vietnam.

Sisay Leudetmounsone a salué les résultats de la coopération entre les deux Commissions de l'Organisation et a exprimé son souhait de voir se poursuivre la coordination, les échanges de délégations et le partage d'expériences en matière de personnel, notamment pour la planification, la formation et le perfectionnement des cadres dirigeants à tous les niveaux.

Lors de sa rencontre avec Bounleua Phandanouvong, les deux parties sont convenues de renforcer la coordination en matière de conseils stratégiques aux hauts dirigeants sur les relations extérieures, d'intensifier les échanges d'informations et le partage d'expériences dans la recherche et la prévision des évolutions régionales et internationales, et de mettre en œuvre efficacement les accords de coopération signés, en particulier pour la formation des fonctionnaires chargés des affaires extérieures du Parti.

Lors de sa rencontre avec Thongsavanh Phomvihane, Nguyên Manh Cuong lui a transmis les félicitations du ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, pour sa récente nomination. Thongsavanh Phomvihane a réaffirmé son engagement à une étroite coordination avec le Vietnam pour la mise en œuvre effective des accords bilatéraux, renforçant ainsi la grande amitié, la solidarité particulière, la coopération globale et la cohésion stratégique entre les deux pays dans le nouveau contexte.

VNA/CVN