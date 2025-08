Droits de douane : Wall Street accuse le coup, les bourses du monde entier aussi

La Bourse de New York évolue en nette baisse vendredi 1 er août, plombée par l'officialisation des nouveaux droits de douane imposés par Washington à ses partenaires commerciaux, qui doivent entrer en vigueur le 7 août.

Vers 14h05 GMT, le Dow Jones reculait de 1,63%, l'indice Nasdaq de 2,37% et l'indice élargi S&P 500 perdait 1,79%.

Photo : AFP/VNA/CVN

En souhaitant "restructurer le commerce mondial au bénéfice des salariés américains" par des droits de douane allant de 10% à 41% à l'encontre de quelque 70 partenaires commerciaux, Washington plonge une nouvelle fois l'économie mondiale dans une grande incertitude.

Et les places financières sont chahutées, à l'image de Wall Street.

À Paris, le CAC40 a perdu 2,91%, Francfort a reculé de 2,66% et Milan de 2,55%. Londres a mieux résisté, limitant son repli à 0,70%. L’indice paneuropéen Stoxx 600, qui regroupe les 600 plus grosses capitalisations du continent, a abandonné 1,33%.

"Au cours des deux derniers mois, les investisseurs se sont quelque peu montrés complaisants sur la question des droits de douane, pensant qu'ils finiraient par être réduits", souligne Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

"Or, cela ne semble pas être le cas (...) ils vont être nettement plus élevés que prévu", ajoute l'analyste.

Donald Trump, partisan d'un protectionnisme décomplexé, a signé jeudi soir 31 juillet le décret d’application de ces surtaxes en accordant un répit de quelques jours.

L'Union européenne (UE), le Japon ou la République de Corée voient ainsi leurs produits taxés à hauteur de 15%, et le Royaume-Uni de 10%. Le taux monte à 30% pour l'Afrique du Sud et à 39% pour la Suisse.

Ce renchérissement des importations inquiète, d'autant que les États-Unis n'ont "toujours pas conclu d'accords commerciaux avec trois de ses quatre principaux partenaires commerciaux, à savoir le Canada, le Mexique et la Chine", relève Art Hogan.

Ottawa, l'une des cibles privilégiées de Donald Trump, voit les droits de douane de ses produits non couverts par un accord préexistant augmenter à 35%.

Le Mexique a décroché un sursis de 90 jours tandis que la Chine négocie toujours avec Washington, avant la fin de la trêve courant jusqu'au 12 août pour ses produits.

Wall Street est aussi lestée par la dégradation de la santé du marché de l'emploi en juillet aux États-Unis.

Selon le ministère du Travail américain, le taux de chômage a progressé à 4,2%, contre 4,1% en juin.

Les créations d'emplois se sont, elles, établies à 73.000 le mois précédent, et celles du mois de mai et juin ont été fortement révisées à la baisse, à des niveaux plus vus depuis la pandémie de COVID-19.

Cette dégradation "est due à l'impact de la politique commerciale et à la réticence des entreprises à embaucher en raison du ralentissement potentiel de la croissance économique", assure Art Hogan.

En conséquence, les taux obligataires ont chuté.

Vers 14h00 GMT, le rendement des emprunts d'État américains à dix ans se détendait fortement à 4,25%, contre 4,37% à la clôture jeudi 31 juillet. Le deux ans, plus sensible à la conjoncture monétaire, reculait à 3,75%, contre 3,95%.

Par ailleurs, les résultats d'entreprises continuaient d'animer Wall Street.

Apple (-0,29% à 206,97 dollars) lâchait un peu de lest malgré des résultats nettement supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre de son exercice comptable décalé, dopés par l'iPhone, malgré le coût élevé des droits de douane.

Le bénéfice net s'affiche à 23,4 milliards de dollars (+9% sur un an). Rapporté par action, donnée scrutée par le marché, il atteint 1,57 dollar, contre 1,42 projeté par les analystes, selon un consensus établi par FactSet.

Le géant américain du commerce en ligne Amazon (-6,79% à 218,21 dollars) souffrait lui de prévisions jugées décevantes par le marché malgré un bond de 35% de son bénéfice net au deuxième trimestre, à 18,2 milliards de dollars.

Son chiffre d'affaires, de 167,7 milliards (+13%), est aussi ressorti bien supérieur aux 162 milliards escomptés par les analystes.

Le réseau social Reddit (+12,60% à 180,82 dollars) profitait de résultats supérieurs aux attentes, notamment un bénéfice net par action de 45 cents, là où les analystes tablaient sur 19 cents.

La plateforme américaine de design collaboratif Figma (+2,09% à 118,00 dollars) continuait, elle, sa progression pour son deuxième jour de cotation.

AFP/VNA/CVN