Le Hamas confirme la remise aux médiateurs d'une proposition d'accord de paix

Photo : AFP/VNA/CVN

Il a précisé dans un communiqué que le Hamas avait présenté cette proposition le 17 avril, appelant à un accord global comprenant une cessation permanente de l'"agression" israélienne, le retrait complet des forces israéliennes de Gaza, la levée du blocus israélien, l'entrée de l'aide et des secours dans la bande de Gaza et la reconstruction de l'enclave palestinienne.

La proposition comprend un accord conduisant à la libération de tous les otages de Gaza en une seule fois en échange d'un nombre convenu de prisonniers palestiniens, ainsi qu'un cessez-le-feu d'une durée de cinq ans, assorti de garanties régionales et internationales, ainsi que la formation d'un comité indépendant chargé de gérer la bande de Gaza, a détaillé M. Shadid.

Il a indiqué que ce comité serait composé de technocrates indépendants dotés des pleins pouvoirs et des pleines fonctions, conformément à la proposition égyptienne d'un comité de soutien communautaire, afin de gérer les affaires de la bande de Gaza sans ingérence politique directe et d'assurer la sécurité et les services pour les Palestiniens pendant la période critique.

Cependant, M. Shadid a dit que le gouvernement israélien "a rejeté la vision du mouvement", a insisté pour diviser les problèmes et a refusé de s'engager à mettre fin au conflit, adhérant à des politiques de tuerie, de famine et de destruction, même au détriment de la vie des prisonniers de l'armée détenus à Gaza.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Lundi 28 avril, la chaîne publique israélienne Kan TV a rapporté qu'Israël avait "officiellement rejeté" une proposition de trêve de cinq ans avec le Hamas, en vertu de laquelle tous les otages israéliens détenus à Gaza auraient été libérés.

Jeudi 1er mai, le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a déclaré que la défaite du Hamas était l'objectif principal d'Israël et qu'elle passait avant la libération des otages.

Israël a interrompu le 2 mars toute entrée de biens et de fournitures dans la bande de Gaza, après l'expiration de la première phase de l'accord de cessez-le-feu conclu en janvier avec le Hamas. La deuxième phase n'a pas encore été mise en œuvre en raison de l'absence de consensus entre les parties.

Le 18 mars, Israël a repris ses opérations militaires dans l'enclave. Depuis cette date, au moins 2.326 Palestiniens ont été tués et 6.050 autres blessés, ont indiqué jeudi 1er mai les autorités sanitaires gazaouies.

Xinhua/VNA/CVN