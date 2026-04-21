Le groupe derrière Hello Kitty va créer ses propres jeux vidéo

L’entreprise japonaise Sanrio, à l’origine de Hello Kitty, a lancé mardi 21 avril une division jeu vidéo pour tenter d'attirer de nouveaux fans vers son emblématique personnage, projetant de publier 10 titres originaux au cours des trois prochaines années.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Hello Kitty, créée dans les années 1970 dans le but d'illustrer un porte-monnaie en vinyle avant de connaître un succès mondial, est emblématique de la lucrative culture japonaise du "kawaii" (mignon).

Kitty -qui n'est pas un chat malgré son apparence, mais une petite fille de Londres- et d’autres personnages appartenant au géant Sanrio sont déjà apparus dans des jeux vidéo, mais ceux-ci avaient tous été développés par des sociétés tierces.

En créant ses propres jeux, Sanrio souhaite élargir son public, a déclaré le PDG Tomokuni Tsuji lors d’une conférence de presse mardi.

"Nous voulons aussi toucher des personnes qui ne faisaient pas partie de notre base traditionnelle de fans, comme les garçons et les hommes adultes", a-t-il ajouté.

L’entreprise a indiqué que le premier de ces nouveaux jeux s'intitulerait "Sanrio Party Land" et sortirait à l'automne sur les consoles Switch et Switch 2 de Nintendo.

Sanrio veut investir jusqu’à 10 milliards de yens (53 millions d'euros) dans ses activités liées au jeu vidéo sur les trois exercices fiscaux, allant jusqu’à fin mars 2027.

"Le jeu vidéo est un très grand marché. Les gens passent beaucoup de temps à jouer", a estimé M. Tsuji. "C’est un secteur dans lequel nous devons entrer."

Contrairement à d’autres exportations culturelles japonaises comme Pokemon ou Dragon Ball, Hello Kitty est entourée de très peu de narration, le personnage n'ayant pas de bouche.

Elle est apparue sur des dizaines de milliers de produits, des sacs à main aux cuiseurs de riz, et a conclu des partenariats lucratifs avec Adidas, Balenciaga et d’autres grandes marques.

Le phénomène ne montre aucun signe de ralentissement, avec un film produit par Warner Bros, prévu pour une sortie en 2028.

AFP/VNA/CVN