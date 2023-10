L'Irak signe des accords avec une société émiratie sur l'exploitation pétrolière

L'Irak a signé dimanche 15 octobre trois accords avec la société émiratie Crescent Petroleum sur l'exploitation de trois champs gazo-pétrolifères dans les régions de l'est et du sud du pays, a déclaré le ministère irakien du Pétrole.

>> L'Irak espère faire passer sa production de pétrole à 8 millions de barils par jour

>> Irak : une nouvelle raffinerie pour réduire les importations de carburant

>> L'Irak exporte environ 99 millions de barils de pétrole brut en avril

>> L'Irak et la société française TotalEnergies signent un accord sur quatre projets énergétiques

Photo : AFP/VNA/CVN

Le ministère a précisé dans un communiqué que ces accords aideraient l'Irak à produire 400 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour dans un délai de 18 mois dans les blocs de Kilabat-Gumar et de Khashim al-Hmer-Injana dans la province de Diyala (Est), ainsi que celui de Khudhr al-Maa dans la province de Basra (Sud).

Le ministre irakien du Pétrole, Hayan Abdel Ghani, a déclaré que le gouvernement souhaitait augmenter le nombre de projets d'investissement dans le gaz afin de réduire le brûlage du gaz, qui consiste à brûler le gaz naturel associé à l'extraction du pétrole, et d'utiliser le gaz pour la production d'électricité.

L'Irak, membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), possède plus de 145 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole et 132.000 milliards de pieds cubes de réserves prouvées de gaz naturel. Mais une grande partie de ses richesses gazières sont encore brûlées et le pays dépend toujours des importations de gaz iranien pour alimenter ses centrales électriques.

Xinhua/VNA/CVN