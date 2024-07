La Bourse de Paris tombe de 1,15%, entraînée par des résultats décevants

Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice vedette CAC 40 a cédé 86,71 points à 7.427,02 points. Mercredi 24 juillet, il a nettement reculé, de 1,12%, après les résultats de LVMH, poids lourd du luxe. "Le ton global de la journée c'est que le marché sanctionne les publications de résultats", commente Marie Cecchini, gérante de portefeuilles chez Amplegest.

L'indice CAC 40 est temporairement passé en phase de correction, c'est-à-dire qu'il a perdu, en cours de séance, 10% par rapport à son plus haut de l'année atteint en mai.

Plus de la moitié des entreprises du CAC 40 publient leurs résultats cette semaine et le bilan n'est pas très positif à ce stade. Au lendemain de l'annonce de la baisse du bénéfice net de LVMH, Kering a publié un résultat net divisé par deux au premier semestre.

L'action Kering a chuté de 7,47% à 278,15 euros et celle LVMH de 1,03% à 652,30 euros. Hermès a également fini dans le rouge (-1,57% à 2.007 euros). Le groupe de luxe a annoncé après la clôture du marché des résultats en hausse, malgré le ralentissement du marché en Chine.

Les valeurs du secteur automobile ont affiché des performances encore plus mauvaises avec un plongeon de 8,66% pour Stellantis à 16,69 euros et de 7,49% pour Renault à 43,99 euros. "Le secteur automobile est en berne depuis quelques mois et aujourd'hui on sanctionne les résultats", souligne Marie Cecchini.

Stellantis a publié jeudi 25 juillet des résultats en forte chute au premier semestre, avec une baisse de 48% du bénéfice, freiné par un recul des ventes en Europe comme en Amérique du Nord. Le bénéfice et les ventes sont inférieurs aux attentes des analystes de Bloomberg et FactSet.

Renault a présenté un bénéfice net en chute de 38% et un chiffre d'affaires stables mais une rentabilité record. Les analystes de Stifel estiment qu'"une prise de bénéfices n'est pas à exclure" au vu de la performance annuelle de +18%.

Quant au fabricant franco-italien de composants électroniques STMicroelectronics, son action a enregistré la pire performance du CAC 40 : -13,70% à 31,96 euros, après un nouvel abaissement de ses perspectives annuelles en termes de revenus et de marge. Le PDG du groupe Jean-Marc Chéry a notamment évoqué une diminution de "la demande dans le secteur automobile".

Carrefour perd les investisseurs

Le géant des supermarchés Carrefour a réalisé un chiffre d'affaires en léger recul sur le premier semestre 2024 (-1,3%) à 44,9 milliards d'euros et un bénéfice net de 25 millions d'euros, contre 867 millions d'euros au premier semestre 2023.

Son action a reculé de 4,82% à 13,82 euros. Parmi les zone d'activité du groupe, "la France semble tirer son épingle du jeu contrairement aux attentes du marché", mais "les éléments adverses en Europe se multiplient", notent les analystes d'Oddo BHF.

Les actions Vivendi et Bolloré en baisse

Vivendi a perdu 6,09% à 10,10 euros et le groupe Bolloré 5,55% à 5,62 euros, plombés par le plongeon d'Universal Music Group, dont elles détiennent une participation importante. Vivendi a ainsi connu sa pire séance depuis deux ans.

A Amsterdam, la valeur d'Universal Music Group a fondu de 23,5%, la pire séance depuis son introduction en Bourse en 2021. Les investisseurs s'inquiètent surtout de l'arrêt de la croissance des revenus de la division streaming d'Universal au dernier trimestre.

Sanofi et Michelin rassurent

Parmi les rares gagnants du jour, Michelin a vu son action progresser de 4,85% à 36,12 euros, la meilleure performance du CAC 40. Le groupe a réussi à protéger ses bénéfices malgré une baisse de ses ventes de pneus, en les vendant plus cher. Le géant pharmaceutique Sanofi a gagné 4,19% à 97,49 euros, après avoir relevé sa prévision de bénéfice net.

