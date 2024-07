Un maillot de baseball atteint un record mondial pour un objet sportif aux enchères

Un maillot de la légende américaine du baseball Babe Ruth a atteint jeudi 25 juillet le record de l'objet sportif le plus cher jamais vu aux enchères, alors que la vente n'est même pas encore terminée.

Jeudi 25 juillet, le montant le plus important offert pour ce maillot aux couleurs de l'équipe des New York Yankees s'affichait à 13,3 millions d’USD, frais et commissions inclus. La vente, organisée en ligne par la maison Heritage Auctions, ne s'achèvera que le 24 août, ce qui induit que le prix peut encore grimper d'ici là.

Les experts d'Heritage Auctions ont estimé que les enchères pourraient monter jusqu'à 30 millions d’USD. Le propriétaire du lot a encore la possibilité de fixer un prix minimum supérieur à l'offre la plus élevée, a indiqué Heritage. Il courrait alors le risque de ne pas vendre son bien.

En l'état, le maillot se situe déjà au-dessus de tous les records établis ces dernières années pour des objets sportifs de collection.

Le sommet appartient, pour l'instant, à une carte de baseball représentant un autre joueur des Yankees, Mickey Mantle, acquise pour 12,6 millions d’USD en août 2022, à l'issue d'une vente organisée également par Heritage Auctions.

Pour ce qui est des équipements portés lors d'un ou plusieurs matches, la plus haute marque a été établie, en septembre 2022, par le maillot revêtu par Michael Jordan lors du premier match de la finale de la ligue nord-américaine de basket NBA en 1998.

Il a été cédé pour 10,1 millions d’USD lors d'une vente de la maison Sotheby's, en septembre 2022. Signe de la montée en puissance de ce marché, avant 2022, aucun objet sportif de collection n'avait encore dépassé le seuil symbolique des dix millions d’USD.

Le maillot promis au record a été porté par Babe Ruth (1895-1948) lors d'un match historique contre les Chicago Cubs, lors de la finale (World Series) en 1932. La légende veut que le joueur a pointé dans la direction où il voulait envoyer la balle, avant de frapper un home run, c'est-à-dire de l'envoyer hors des limites du terrain, à l'endroit prédit. Les Yankees allaient remporter le match et la finale en quatre manches (4-0).

