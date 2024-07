En dix ans, les 1% les plus riches ont gagné plus de 40.000 milliards d'USD de nouvelle richesse

Les 1% les plus riches du monde ont gagné en dix ans plus de 40.000 milliards d'USD en plus, mais leur imposition est "historiquement" basse, affirme jeudi 25 juillet l'ONG Oxfam, alors qu'un projet de taxe mondiale des super-riches est au menu du sommet du G20 au Brésil.