La Bourse de Tokyo plombée par la tech et le renforcement du yen

Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice vedette Nikkei perdait 2,85% à 38.037,59 points vers 01h10 GMT et l'indice élargi Topix lâchait 2,48% à 2.723,73 points.

L'indice Nasdaq à forte coloration technologique a dévissé de 3,64% mercredi 24 juillet à New York, sa plus forte dégringolade depuis septembre 2022, dans la foulée des annonces de résultats de Tesla et de la maison-mère de Google, Alphabet, qui ont fait chuter leurs actions de 12% et 5% respectivement.

La monnaie japonaise est propulsée par les attentes de resserrement du grand écart monétaire entre la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque du Japon (BoJ), qui a contribué à miner sa valeur depuis deux ans. Le billet vert baissait encore à 153,22 yens vers 01h10 GMT, contre 153,81 yens mercredi à 21h00 GMT.

L'euro reculait aussi à 166,12 yens contre 166,73 yens la veille, et valait 1,0841 dollar contre 1,0840 USD mercredi 24 juillet. Les cours du pétrole étaient en baisse : le baril de WTI américain perdait 0,32% à 77,34 USD et celui de Brent de la mer du Nord lâchait 0,35% à 81,42 USD vers 01h00 GMT.

