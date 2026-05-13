Le Front de la Patrie repense ses campagnes et mouvements pour un impact concret

Pour le mandat 2026-2031, le Front de la Patrie du Vietnam (FPV) passera immédiatement de la simple annonce de campagnes à l’action. Chaque campagne sera dès son lancement assortie de critères d’application concrets, de mesures d’évaluation et de modèles opérationnels.

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C’est ce qu’a déclaré le vice-président du FPV, Cao Xuân Thao, lors d’une conférence de presse à Hanoï mercredi 13 mai, à l’issue du XIe Congrès national du FPV pour le mandat 2026-2031.

Photo : VNA/CVN

Interrogé sur les solutions à apporter aux lacunes pointées du doigt par le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, selon lesquelles "certaines campagnes et certains mouvements d’émulation restent formalistes et d’une efficacité inégale", Cao Xuân Thao a déclaré que le FPV et ses organisations de masse affiliées menaient des examens plus approfondis et plus substantiels. Le XIe Congrès national du FPVavait identifié ce point comme une tâche prioritaire nécessitant une réforme vigoureuse pour le nouveau mandat.

À l’avenir, le FPV repensera ses campagnes et ses mouvements afin d’obtenir un impact concret, en s’appuyant principalement sur la responsabilisation des parties prenantes et des résultats tangibles. Les mouvements devront répondre directement aux préoccupations les plus urgentes des populations, telles que la protection de l’environnement, la réduction durable de la pauvreté, la protection sociale, la transformation numérique communautaire, la promotion de l’apprentissage et de la créativité, et la construction de quartiers résidentiels sûrs, prospères et agréables à vivre.

Après avoir examiné les initiatives existantes, le FPV et ses organisations membres sélectionneront des mouvements ciblant de nouveaux domaines, en adéquation avec les besoins de développement de la prochaine phase du pays, tels que "La protection de l’environnement pour un Vietnam vert et propre : tous mobilisés", "L’accès au numérique pour tous", "Dites non aux aliments insalubres" et "Dites non à la contrefaçon et aux produits de mauvaise qualité".

Cao Xuân Thao a indiqué que le FPV passera immédiatement du simple lancement de campagnes à l’action, sans délai, interruption ni attente de directives. Chaque campagne sera accompagnée dès le départ de critères d’émulation concrets, de paramètres d’évaluation et de modèles opérationnels.

Une autre solution consiste à minimiser les activités formalistes telles que les réunions, les séances d’information, les formations et autres événements peu pratiques, tout en renforçant l’accompagnement direct au niveau communautaire et en s’appuyant sur le rôle des comités de travail du FPV dans les zones résidentielles, les groupes d’autogestion communautaire, les personnalités exemplaires, les figures reconnues, les dignitaires religieux et les membres des syndicats.

Le FPV accélérera également la transformation numérique du suivi des mouvements d’émulation. Les plateformes numériques lui permettront de mieux cerner les aspirations du public, d’évaluer les niveaux de satisfaction et de suivre l’efficacité des campagnes de manière transparente, en opposition au formalisme.

Thao a ajouté que, pour le mandat à venir, le FPV considérera l’implication et la satisfaction du public comme les critères principaux d’évaluation de la performance des campagnes et des mouvements d’émulation.

Mandat en cinq points

Sous le thème "Solidarité - Démocratie - Innovation - Créativité - Développement", le XIe Congrès national du FPV a réuni 1.136 délégués issus de tous les horizons, vietnamiens du pays et de l’étranger.

Photo : VNA/CVN

Près de 200 invités étaient présents, parmi lesquels d’anciens et actuels dirigeants du Parti, de l’État et du FPV, de hauts fonctionnaires des ministères et agences, des représentants des comités municipaux et provinciaux du Parti, des mères vietnamiennes héroïques, des Héros des Forces armées populaires, des Héros du travail dans la période de renouveau, ainsi que des représentants de plusieurs ambassades et organisations internationales au Vietnam.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a prononcé un discours d’ouverture présentant cinq axes prioritaires pour la période 2026-2031, soumis à délibération et à approbation. Ces mesures comprennent l’adhésion ferme au principe selon lequel «le peuple est la racine du pays», le peuple est le sujet et le centre de l’œuvre de rénovation et de développement du pays; la modernisation des modalités de mobilisation et d’exercice de la force de la grande solidarité nationale ; l’amélioration de la surveillance et de la critique sociale, la participation à l’édification du Parti et de l’État ; la sauvegarde des intérêts légitimes des citoyens et la consolidation du consensus social à la base ; et la mise en place d’un FPV moderne et efficace, dotée d’un contingent de fonctionnaires proches des communautés, d’une transformation numérique substantielle et d’une vision à long terme.

Exprimant sa pleine confiance dans la force invincible du peuple et dans le bloc de grande union nationale, il a exhorté tous les compatriotes, camarades, soldats et Vietnamiens de l’étranger à continuer d’approfondir la solidarité, le patriotisme et l’autonomie afin de réaliser la résolution du XIVe Congrès national du Parti et celle du XIe Congrès national du FPV, contribuant ainsi à un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, prospère, civilisé et heureux, progressant résolument vers le socialisme.

Les délégués ont adopté le rapport du Comité central du FPV du Xe mandat, pour la période 2024-2026, ainsi qu’un bilan des performances du Comité central, de son Présidium et de son Conseil permanent. Ils ont également débattu et adopté des amendements et des suppléments aux Statuts du FPV.

Le congrès a fixé le nombre de membres du XIe mandat du Comité central du FPV à 405, avec un Présidium de 72 à 100 membres et un Conseil permanent de 12 membres. 397 personnes ont été sélectionnées après consultation du Comité central du FPV.

Lors de sa première réunion, le nouveau Comité central du FPV a élu démocratiquement 70 membres du Présidium, nommé 12 membres du Présidium au Conseil permanent et désigné huit membres du Présidium comme vice-présidents à temps partiel du Comité central du FPV.

VNA/CVN