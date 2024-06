La Thaïlande veut se positionner comme une plaque tournante du tourisme

Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin a appelé les gouverneurs de 55 provinces touristiques de second rang et les autorités touristiques à développer davantage les infrastructures et les offres, ainsi qu'à explorer des mesures pour positionner le pays comme un pôle touristique mondial conformément à la vision du gouvernement "Ignite Thailand".

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Premier ministre Srettha Thavisin a exposé sa stratégie pour stimuler l'économie thaïlandaise au second semestre de cette année lors d'une récente réunion avec les 55 gouverneurs provinciaux, les responsables de l'Autorité du tourisme de Thaïlande et les représentants des organismes privés concernés.

Il a souligné l'importance de renforcer la connectivité entre les destinations touristiques bien établies et de second rang afin de diffuser les avantages du tourisme à l'échelle nationale dans le cadre de la vision globale "Ignite Thailand".

Il a déclaré que le gouvernement donne la priorité à la promotion de 55 provinces touristiques de deuxième rang ainsi qu'à la préparation de chaque destination dans les domaines des attractions, de l'hébergement, des infrastructures de transport, de l'identité locale et des expériences culinaires.

Les voyageurs devraient être encouragés à goûter la cuisine locale, à découvrir la culture locale, à rechercher des attractions inédites, à acheter des objets d'art et d'artisanat locaux et à participer à des sports locaux.

Srettha Thavisin a souligné que la coopération des secteurs public et privé est cruciale pour développer et améliorer les capacités des 55 provinces dans le cadre de politiques telles que le développement des infrastructures de transport, des installations touristiques, de nouvelles attractions et de nouvelles offres touristiques.

Le gouvernement soutiendra les entreprises locales par le biais d'incitations fiscales, de formation et de perfectionnement des travailleurs du tourisme, d'amélioration des normes de sécurité et de promotion d'un tourisme responsable et durable. Il maximisera les médias numériques et sociaux à des fins publicitaires.

Le gouvernement envisage également de proposer certaines provinces au statut de patrimoine mondial de l'UNESCO, a-t-il ajouté.

VNA/CVN