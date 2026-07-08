Le festival Enjoy Danang 2026 promet de nouvelles expériences touristiques

Le festival Enjoy Danang 2026 se déroulera du 22 au 26 juillet au parc Biên Dông (Mer Orientale), sur les plages touristiques et dans divers sites d'intérêt de la ville de Da Nang, selon le Service municipal de la culture, des sports et du tourisme.

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Ce festival estival annuel proposera un large éventail d'activités culturelles, sportives, de divertissement, culinaires et balnéaires, contribuant ainsi à promouvoir Da Nang comme destination phare pour les festivals, les événements et le tourisme balnéaire.

P°hoto : VNA/CVN

Lors du lancement du programme le 8 juillet, Tan Van Vuong, directeur adjoint dudit Service, a déclaré que Da Nang avait organisé avec succès une série d'événements phares au cours du premier semestre 2026, notamment le Festival international de feux d'artifice de Da Nang, le quatrième Festival du film asiatique de Da Nang et le Festival gastronomique de Da Nang, contribuant ainsi à attirer des visiteurs et à renforcer la position de la ville comme pôle majeur du tourisme événementiel.

La stratégie de développement touristique axée sur les événements et les festivals commence à porter ses fruits. Au premier semestre 2026, les établissements d'hébergement de la ville ont accueilli plus de 9,77 millions de visiteurs, en hausse de plus de 22 % sur un an, tandis que les recettes des secteurs de l'hébergement, de la restauration et des voyages ont dépassé 34 700 milliards de dongs, en progression de plus de 21 %. Ces résultats devraient permettre à la ville de poursuivre la diversification de son offre touristique et de renforcer l'attractivité de sa destination.

Pour s'adapter à l'évolution des tendances touristiques, Da Nang mise sur des produits touristiques expérientiels mettant en valeur le patrimoine et l'identité culturelle locaux. La ville a adopté "Da Nang – Retour aux sources" comme thème touristique pour 2026, un concept directeur pour ses produits et événements touristiques tout au long de l'année.

Portant le message "Ressentir - Apprécier - Découvrir", le festival Enjoy Danang 2026 a pour ambition d'immerger les visiteurs dans les paysages naturels, le patrimoine culturel et le mode de vie local de la ville.

L'un des temps forts du festival sera la cérémonie d'ouverture, le 23 juillet au soir, au parc Bien Dong.

Les festivaliers pourront également profiter d'un marché gastronomique champêtre, d'une fête des lumières en bord de mer, de célébrations au lever du soleil, de séances de yoga et de méditation sur la plage, de visites du marché aux poissons de Man Thai et de la péninsule de Son Tra, d'un programme de musique électronique sur la plage, et d'une plateforme numérique interactive présentant les attractions de la ville.

L'événement accueillera également diverses compétitions de sports de plage, notamment la course pieds nus, le beach-volley, le beach-soccer, le stand-up paddle (SUP) et le beach-handball, ainsi que plusieurs tournois municipaux et nationaux.

Parallèlement, le Programme touristique d'été de Da Nang 2026, qui se déroulera de juin à août, proposera de nouveaux produits touristiques reliant des destinations du sud et de l'ouest de la ville, tout en mettant en valeur la culture, la nature et la gastronomie locales.

Le festival devrait dynamiser le tourisme estival, diversifier l'offre touristique de Da Nang, enrichir l'expérience des visiteurs et consolider l'image de la ville comme l'une des destinations touristiques les plus dynamiques du Vietnam.

VNA/CVN