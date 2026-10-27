Le Festival de l'IA de Dubaï s'ouvre avec la participation de plus de 100 entreprises chinoises

Le Festival de l'IA de Dubaï 2026 s'est ouvert lundi 26 octobre avec la participation d'une centaine d'entreprises chinoises, selon le Dubai World Trade Centre.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'événement, qui se déroule sur deux jours, réunit des entreprises de technologie, des investisseurs, des décideurs politiques et des experts, qui réfléchiront aux avancées en matière d'intelligence artificielle (IA) et à leurs applications dans les secteurs du commerce, de l'industrie et des services publics.

Arif Amiri, directeur général de l'Autorité du Centre financier international de Dubaï (DIFC), a déclaré que la forte participation chinoise témoignait du rôle majeur que jouent les entreprises chinoises dans le développement des technologies de l'IA et de l'innovation numérique.

Leur présence sera une excellente occasion d'échanger des expertises, d'explorer de nouveaux domaines de coopération et d'investissement et de renforcer les partenariats entre les entreprises chinoises et émiraties.

Les représentants des exposants chinois ont souligné que cet événement constituait une plateforme idéale pour présenter leurs solutions technologiques, nouer des contacts avec divers investisseurs et institutions, ou encore examiner des partenariats potentiels en vue d'étendre leur présence sur les marchés régionaux.

Dubaï s'efforce de s'imposer comme un pôle mondial des technologies et de l'innovation en attirant des entreprises de haute technologie, des investissements et des talents spécialisés.

Xinhua/VNA/CVN