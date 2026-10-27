Wall Street clôture en hausse, l'IA reprend des couleurs

La Bourse de New York a terminé en hausse lundi 26 octobre, portée par un regain d'intérêt pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) après des turbulences la semaine passée, ainsi que par une légère détente des prix du pétrole.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - a gagné 0,82%, l'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,70% et le Dow Jones s'est octroyé 0,28%.

"Le regain d'enthousiasme pour le secteur de l'IA aide le marché à se remettre de la volatilité de la semaine dernière", résument les analystes de Briefing.com.

Le secteur technologique avait été secoué par des inquiétudes renouvelées, liées à la rentabilité des investissements massifs nécessaires au développement de cette technologie.

"Ces secousses ont offert aux investisseurs l'occasion de revenir à l'achat à des niveaux de prix plus avantageux", souligne Jose Torres, analyste d'Interactive Brokers.

Dans ce contexte, les géants des semi-conducteurs - indispensables pour construire les centres de données où sont entraînés les modèles d'IA - ont gagné du terrain (Nvidia + 2,39 %, Broadcom +2,33 %, AMD +2,80 %).

"L'optimisme a également été nourri par l'annonce du dépôt par Anthropic de son dossier d'introduction en Bourse" avant l'ouverture de la place américaine, expliquent les analystes de Briefing.com.

Si l'entreprise insiste sur les nombreux risques liés à l'IA, le document confirme aussi la croissance météorique de la start-up: elle a réalisé, au premier semestre, un chiffre d'affaires de 16,3 milliards de dollars, contre 4,6 milliards pour l'ensemble de l'année 2025.

Anthropic est attendue sur le Nasdaq dès novembre, dans ce qui pourrait être la plus grande introduction en Bourse de l'histoire.

"Les investisseurs se tournent désormais vers plusieurs échéances majeures, dont les résultats trimestriels de trois poids lourds" de la tech américaine, note Jose Torres, à savoir Microsoft (mercredi 28 octobre), Alphabet (mercredi 28 octobre) et Amazon (jeudi 29 octobre).

Selon l'analyste, "le récent plongeon du Nasdaq (...) a considérablement abaissé les attentes" pour ces valeurs.

Les opérateurs attendent aussi la réunion de la banque centrale américaine (Fed), à l'issue de laquelle un statu quo est largement anticipé.

Les analystes de BBVA estiment toutefois que l'institution pourrait conserver un ton ferme face à une inflation qui demeure tenace, dans un contexte de conflit au Moyen-Orient.

Les prix du pétrole ont d'ailleurs reculé lundi 26 octobre, apportant un peu de répit à Wall Street. Ils restent toutefois à des niveaux globalement élevés.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain était stable par rapport à la clôture vendredi 23 octobre, à 4,99 % vers 20h40 GMT.

À la cote, Microsoft (+1,54 % à 532,60 dollars) a clôturé en hausse après avoir proposé lundi 26 octobre à environ 60.000 salariés, plus du quart de ses effectifs, de quitter volontairement le groupe, au moment où il investit des sommes colossales dans l'IA.

Meta (Facebook, Instagram), a reculé de 1,88% à 630,56 dollars, les opérateurs digérant son projet de lever 35 milliards de dollars pour soutenir ses investissements dans l'intelligence artificielle.

La plateforme de livraison de repas DoorDash (-6,10% à 168,44 dollars) a chuté, pâtissant d'informations du Wall Street Journal (WSJ) selon lesquelles le groupe serait en discussion pour racheter son concurrent Instacart.

L'accord pourrait être conclu dès cette semaine, souligne le WSJ, qui cite des personnes proches du dossier.

AFP/VNA/CVN