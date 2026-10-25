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International / Économie
Chine : récoltes automnales

En Chine, les récoltes automnales battent leur plein, promettant une production agricole abondante.

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Un agriculteur récolte des fruits de la passion dans une exploitation de la Nouvelle Zone de Tianfu, dans la province du Sichuan, dans le Sud-Ouest de la Chine, le 23 octobre 2026. 
Un agriculteur travaille dans une rizière à Kaifeng, ville de la province du Henan, dans le Centre de la Chine, le 22 octobre 2026.
Récolte de la canne à sucre à Leqing, ville de la province du Zhejiang, dans l'Est de la Chine, le 23 octobre 2026.
Chrysanthèmes dans une exploitation du district de Guanyun, à Lianyungang, ville de la province du Jiangsu, dans l'Est de la Chine, le 23 octobre 2026.
Récolte des fruits du moine dans une exploitation du district de Rongjiang, dans la préfecture autonome Miao et Dong de Qiandongnan, dans la province du Guizhou, dans le Sud-Ouest de la Chine. 

Texte et photos : Xinhua/VNA/CVN

#Chine #récoltes automnales

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