Chine : récoltes automnales

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|Un agriculteur récolte des fruits de la passion dans une exploitation de la Nouvelle Zone de Tianfu, dans la province du Sichuan, dans le Sud-Ouest de la Chine, le 23 octobre 2026.
|Un agriculteur travaille dans une rizière à Kaifeng, ville de la province du Henan, dans le Centre de la Chine, le 22 octobre 2026.
|Récolte de la canne à sucre à Leqing, ville de la province du Zhejiang, dans l'Est de la Chine, le 23 octobre 2026.
|Chrysanthèmes dans une exploitation du district de Guanyun, à Lianyungang, ville de la province du Jiangsu, dans l'Est de la Chine, le 23 octobre 2026.
|Récolte des fruits du moine dans une exploitation du district de Rongjiang, dans la préfecture autonome Miao et Dong de Qiandongnan, dans la province du Guizhou, dans le Sud-Ouest de la Chine.
Texte et photos : Xinhua/VNA/CVN