Wall Street finit en ordre dispersé, record pour le Dow Jones

La Bourse de New York a terminé sans direction claire vendredi 27 septembre, une information défavorable à Nvidia contrebalançant de bonnes nouvelles concernant l'inflation.

Le Dow Jones (+0,33%) a enregistré un nouveau record en clôture, tandis que l'indice Nasdaq s'est replié de 0,39% et l'indice élargi S&P 500 de 0,13%.

Les indices majeurs new-yorkais ont longtemps évolué de concert dans le vert, avant que le Nasdaq se retourne et entraîne avec lui le S&P 500.

Ce revirement est dû, selon Angelo Kourkafas, d'Edward Jones, à une information de l'agence Bloomberg selon laquelle les autorités chinoises cherchent à dissuader les entreprises locales d'acheter des puces conçues par le géant américain Nvidia.

Le gouvernement entend ainsi stimuler l'industrie chinoise des semi-conducteurs et la repositionner dans la course à l'intelligence artificielle (IA).

Outre Nvidia (-2,13%), les grands noms américains du secteur ont aussi souffert, notamment Micron (-2,17%) et Marvell Technologies (-3,35%).

Le Nasdaq a aussi été sapé par un autre membre de son top 10, la chaîne de supermarchés de demi-gros Costco (-2,71%).

Les investisseurs ont sanctionné un chiffre d'affaires inférieur aux attentes, même si le bénéfice net a dépassé les projections des analystes.

Le directeur financier Gary Millerchip a indiqué que les consommateurs se tournaient davantage vers les prix les plus bas dans l'alimentaire.

Le fléchissement de plusieurs vedettes du Nasdaq a plus que compensé le bon accueil qu'avait réservé la Bourse de New York aux indicateurs du jour.

Le rapport PCE a mis en évidence un ralentissement de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, tombé à 2,2% sur un an en août contre 2,5% le mois précédent.

Dans le même temps, les dépenses des ménages n'ont augmenté que de 0,2% sur un mois, soit le rythme le moins élevé depuis janvier.

"L'inflation n'est plus le sujet central du rapport PCE pour la Fed (banque centrale américaine)", a expliqué Jamie Cox, d'Harris Financial Group, "c'est la consommation et la santé de l'économie".

"La Fed avait raison de baisser son taux d'un demi-point (lors de sa dernière réunion)", a poursuivi l'analyste, pour qui "ces données laissent penser qu'une nouvelle réduction d'un demi-point est probable en novembre".

Le marché obligataire a réagi dans ce sens. Le rendement des emprunts d'État américains à 2 ans est passé à 3,56% contre 3,63% la veille en clôture.

La place new-yorkaise avait aussi été séduite, initialement, par le redressement de l'indice de confiance des consommateurs, selon l'enquête mensuelle de l'université du Michigan, au plus haut depuis cinq mois.

Le Nasdaq en berne, les investisseurs se sont reportés sur des actions délaissées.

Le secteur de l'énergie a ainsi été recherché, à l'instar d'ExxonMobil (+2,68%) et de Chevron (+2,46%).

"Les investisseurs ouvrent leur horizon (...) et osent se tourner vers des valeurs plus cycliques", c'est-à-dire théoriquement plus sensibles à la conjoncture, selon Angelo Kourkafas.

Ailleurs à la cote, Boeing a avancé (+1,13%) alors que direction et syndicat des mécaniciens (IAM) doivent reprendre vendredi 27 septembre leurs négociations pour tenter de s'entendre sur un nouvel accord social, qui mettrait fin à la grève.

Le groupe d'hôtellerie et de casinos Wynn Resorts a bondi (+7,24%) après la publication d'une note positive de Morgan Stanley, qui croit au potentiel du groupe aux Émirats arabes unis et à Macao.

Après la série d'annonces de Pékin destinées à relancer l'économie et les marchés financiers, les valeurs chinoises cotées à New York progressent encore sensiblement. Parmi elles, l'entreprise technologique NetEase (+2,69%), notamment éditrice de jeux vidéos, ou le géant des moteurs de recherche Baidu (+2,54%).

