Depuis un demi-siècle, à la recherche de leur frère martyr

Retrouver les restes de leurs frères tombés au combat est le vœu le plus cher de nombreux Vietnamiens aujourd’hui âgés de plus de 70 ans. Ils se rendent dans les commissariats de police pour fournir un échantillon d’ADN, dans l’espoir qu’il puisse être comparé à ceux des martyrs non identifiés à l’échelle nationale et permettre enfin de retrouver leurs proches.

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Aux premières lueurs du jour, un minibus de 16 places de la police de la commune d’Óc Eo, province d’An Giang (Sud), prend la route, transportant Lê Văn Tám, 72 ans et son frère cadet Lê Văn Cà, 62 ans, vers un rendez-vous particulier. Malgré son âge avancé, M. Tám marche d’un pas étonnamment assuré. Son regard laisse transparaître l’espoir nourri depuis des décennies de retrouver les restes de son frère, le martyr Lê Văn Sáu.

Photo : Dân Tri/CVN

M. Tám et M. Cà sont les fils de Lê Văn Tín et de la Mère Héroïne vietnamienne Nguyễn Thị Hạnh. Cette famille révolutionnaire compte neuf enfants, tous engagés au service de la Patrie. Parmi eux, quatre frères - Lê Văn Phường, Lê Văn Năm, Lê Văn Sáu et Lê Văn Bảy - sont tombés au combat en l’espace de seulement neuf mois. Les dépouilles de Lê Văn Phường, Lê Văn Năm et Lê Văn Bảy ont été retrouvées et rapatriées auprès de leur famille, mais celle de Lê Văn Sáu demeure introuvable, laissant une douleur jamais apaisée.

Photo : Dân tri/CVN

«Nous espérons de tout cœur que cette fois-ci nous pourrons enfin retrouver mon frère. Si son identité est confirmée et que nous pouvons le ramener dans le cimetière des martyrs près de chez nous, notre famille n’aura plus aucun regret. Depuis des dizaines d’années, nous ignorons où il repose», confie M. Tám, la voix nouée par l’émotion.

Au commissariat de police du quartier de Long Xuyên, les deux frères sont accompagnés par les policiers pour remplir les formalités administratives, recevoir les explications sur la procédure et procéder au prélèvement de leur échantillon biologique destiné à l’analyse ADN. Ils présentent leur carte d’identité électronique afin de vérifier leurs informations personnelles.

Photo : Dân tri/CVN

Une fois les démarches achevées et l’échantillon prélevé, M. Tám observe le tube scellé avec soin. Il semble alors soulagé, convaincu que le jour où son frère retrouvera enfin le chemin de sa terre natale n’est peut-être plus très loin.

Photo : Dân tri/CVN

Cette attente est également celle de nombreuses autres familles de martyrs dans la province d’An Giang, à l’image des sœurs Lê Thị Bảy (73 ans) et Lê Thị Tám (64 ans).

Photo : Dân tri/CVN

Leur famille est elle aussi une famille révolutionnaire exemplaire : les six frères et sœurs ont participé à la lutte pour la libération nationale. Leur frère aîné, le martyr Lê Văn Thương, demeure porté disparu et son lieu de sépulture reste inconnu.

Photo : Dân tri/CVN

Lê Thị Bảy, dont les facultés mentales sont aujourd’hui très diminuées, dépend entièrement des soins prodigués par sa sœur cadette. Après la vérification de leur dossier, les deux sœurs apposent leurs empreintes digitales avant de ranger soigneusement les documents dans une poche de leur veste.

Photo : Dân tri/CVN

Le dossier ADN des proches de martyrs non identifiés comprend les documents juridiques, les informations historiques relatives au martyr ainsi qu’un échantillon biologique de référence répondant aux normes génétiques. Ces données sont ensuite conservées dans une base nationale afin d’être comparées avec les profils génétiques des dépouilles de martyrs dont l’identité n’a pas encore été établie.

Photo : Dân tri/CVN

Au siège de la police du quartier de Long Xuyên, plus d’une centaine de policiers, de militaires et de membres des forces de sécurité de proximité ont été mobilisés pour assister les centaines de familles venues effectuer les prélèvements. La Police provinciale d’An Giang a également mis à disposition des véhicules afin d’assurer le transport des proches résidant dans les zones éloignées, en particulier les personnes âgées ou à mobilité réduite.

Pour les forces de police, l’organisation du transport, l’accompagnement des familles et la collecte des échantillons ADN constituent une mission politique d’une profonde portée humaine, illustrant la tradition vietnamienne de reconnaissance envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la nation.

Chaque dossier préparé avec soin, chaque prélèvement réalisé ne représente pas seulement une formalité administrative. Il incarne l’espoir profond de milliers de familles qui attendent depuis des décennies de pouvoir enfin accueillir leurs proches tombés pour la Patrie.

Photo : Dân tri/CVN

Selon le lieutenant-colonel Nguyễn Văn Lễ, chef adjoint du Département de la police administrative chargée de la gestion de l’ordre social de la Police provinciale d’An Giang, la mise en œuvre du Plan n° 453/KH-BCA du ministère de la Sécurité publique et de la Dépêche officielle n° 2474/UBND-KGVX du Comité populaire provincial a permis de recenser les informations concernant plus de 19.000 martyrs, dont plus de 5.200 n’ont toujours pas pu être identifiés.

Le lieutenant-colonel Nguyễn Văn Lễ souligne que son service, en coordination avec les commissariats des communes, quartiers et zones administratives spéciales, a constitué des équipes chargées de se rendre directement auprès des familles des martyrs afin de recueillir les informations nécessaires et de les mettre à jour avec précision dans la Base de données nationale sur la population. Ce travail constitue une étape essentielle pour le déploiement de la collecte des échantillons d'ADN.

Le responsable affirme que la recherche et l’identification des dépouilles des héros morts pour la Patrie dont l’identité demeure inconnue constituent une mission politique particulièrement importante, porteuse d’une profonde valeur humaine et fidèle à la tradition vietnamienne de gratitude envers les générations qui se sont sacrifiées pour l’indépendance nationale.

Selon lui, l’établissement des dossiers et le prélèvement des échantillons ADN auprès des proches des martyrs représentent une véritable «clé d’or» permettant de relier les patrimoines génétiques, de constituer une base de données fiable pour les comparaisons ADN et, enfin, de rendre leur nom et leur identité à ceux qui sont tombés pour la Patrie.

Dân tri/CVN