Plus de 15.000 comprimés de drogue de synthèse et un pain d'héroïne saisis

Les garde-frontières de la province de Nghê An en coordination avec les forces compétentes ont démantelé avec succès, l’affaire spéciale NA 126.3, menant à l'arrestation de deux individus et à la saisie de 15.200 comprimés de drogue de synthèse et d'un pain d'héroïne, le 21 juillet.

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Photo: VNA/CVN

Plus précisément, vers 22h15 le 20 juillet, dans le village de Tiên Tiêu, commune de Nam Can, les garde-frontières de Nghê An et le Poste de gardes-frontières du poste frontalier international de Nam Can, en collaboration avec les Douanes de Nam Can, ont appréhendé en flagrant délit Luong Van Thoi, né en 1997 et résidant dans la commune de Chiêu Luu, province de Nghê An, pour transport illégal de stupéfiants.

Sur les lieux, les forces de l’ordre ont saisi 60 paquets contenant 12.000 comprimés de drogue de synthèse et un pain d’héroïne.

Auparavant, lors de la première phase de cette opération le 18 juillet, les gardes-frontières de Nghê An avaient arrêté Xong Nhia Xênh, né en 1995 et originaire de la province lao de Houaphan, alors qu’il transportait illégalement 3.200 comprimés de drogue de synthèse du Laos vers le Vietnam pour la vente.

Au total, à l'issue des deux phases de l’affaire NA 126.3, les garde-frontières de Nghê An et les forces compétentes ont interpellé deux suspects et saisi 15.200 comprimés de drogue de synthèse et un pain d'héroïne.

L'enquête se poursuit.

VNA/CVN