Un mouvement d’émulation pour le développement socio-économique

Le Premier ministre Lê Minh Hung a signé la Directive N o 15 lançant un mouvement d’émulation visant à accomplir avec succès les missions de développement socio-économique annuelles ainsi que le Plan quinquennal 2026-2030, conformément à la Résolution du XIV e Congrès national du Parti.

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Photo : VNA/CVN

Cette directive intervient dans un contexte où le pays poursuit la mise en œuvre des grandes orientations du Parti en matière de renouvellement du modèle de croissance, de développement rapide et durable, tout en valorisant les acquis des mouvements d’émulation patriotique de la période précédente. Selon les évaluations, ces dernières années, le travail d’émulation et de récompense a été mené efficacement, contribuant à éveiller le patriotisme, l’esprit d’autonomie et la grande unité nationale, et à mobiliser les efforts pour surmonter les difficultés et obtenir des résultats importants dans tous les domaines socio-économiques.

Consolider les fondations politiques

En particulier, la réorganisation de l’appareil du système politique vers un modèle plus rationalisé, performant et efficace a enregistré des résultats marquants, bénéficiant d’un large soutien des cadres, des membres du Parti et de la population, et étant positivement appréciée par l’opinion internationale. Ces acquis constituent une base solide pour permettre au pays d’entrer dans une nouvelle phase de développement, avec pour objectif une croissance rapide et durable et un renforcement de sa position internationale.

S’appuyant sur ces résultats, la directive du Premier ministre demande aux ministères, secteurs et collectivités locales de continuer à bien assimiler les orientations du Parti en matière d’émulation et de récompense, tout en renforçant la communication afin d’améliorer la prise de conscience et la responsabilité à tous les niveaux. L’objectif est de faire des mouvements d’émulation une force motrice permanente dans la mise en œuvre des missions de développement.

Dans cette optique, les mouvements d’émulation doivent être organisés de manière concrète et efficace, en lien étroit avec les missions politiques et les objectifs socio-économiques, autour du thème "Émulation pour l’innovation, accélération et percée afin d’ouvrir une ère de développement puissant, civilisé et prospère pour le pays". Leur contenu doit être précis, mesurable et orienté vers le service des citoyens et des entreprises.

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Innovation et objectifs de croissance

La directive met l’accent sur la mise en œuvre simultanée de mouvements d’émulation dans plusieurs domaines clés. Il s’agit notamment de promouvoir l’innovation, le développement de la science et de la technologie, la transformation numérique et la transition verte ; de perfectionner les institutions et de réformer l’administration publique afin de bâtir une administration moderne, professionnelle et intègre ; ainsi que de développer un secteur privé sain et performant, renforçant la compétitivité nationale.

Parallèlement, les mouvements d’émulation doivent contribuer au développement global des secteurs de la culture, de l’éducation et de la santé, à la garantie de la sécurité sociale et à l’amélioration du niveau de vie de la population. Ils visent également à consolider la défense et la sécurité, à maintenir la stabilité politique et l’ordre social, ainsi qu’à intensifier les activités extérieures et l’intégration internationale, créant ainsi un environnement favorable au développement du pays.

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Déploiement national et équité des récompenses

L’une des exigences majeures consiste à assurer un déploiement large et profond des mouvements d’émulation dans l’ensemble du pays, en privilégiant les zones de base, notamment les régions reculées, frontalières et insulaires. Le rôle des travailleurs directs et des forces de première ligne doit être valorisé. La détection, la formation et la diffusion des exemples typiques et des modèles exemplaires sont considérées comme essentielles pour amplifier les effets positifs des mouvements.

En outre, le système de récompense doit continuer à être rénové afin de garantir sa rapidité, son équité et sa pertinence, en récompensant les personnes et les collectifs réellement méritants. Une attention particulière sera accordée aux acteurs de terrain et aux zones défavorisées afin de mieux reconnaître leurs contributions concrètes.

Pour assurer une mise en œuvre efficace, le Premier ministre demande de poursuivre la consolidation de l’appareil organisationnel dans un sens plus rationalisé et performant, tout en perfectionnant le cadre juridique relatif à l’émulation et à la récompense. L’application des technologies modernes et de la transformation numérique dans ce domaine doit être renforcée.

Le ministère de l’Intérieur est chargé de renforcer la gestion étatique en matière d’émulation et de récompense, de proposer des améliorations du cadre juridique et de superviser la mise en œuvre de la directive dans les ministères, secteurs et localités. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec les organes concernés, devra intensifier les activités d’information et de communication afin d’assurer une large diffusion et un consensus social.

Le Premier ministre a également appelé le Front de la Patrie du Vietnam et les organisations sociopolitiques à jouer un rôle actif dans la mobilisation de la population pour participer aux mouvements d’émulation, contribuant ainsi à renforcer le bloc de grande union nationale.

Avec un esprit d’innovation et de détermination, le mouvement d’émulation patriotique pour la période 2026-2030 devrait créer une dynamique forte, mobiliser l’ensemble de la société et contribuer à la réalisation des objectifs de développement socio-économique, ouvrant ainsi la voie à un développement rapide, durable et à un rayonnement accru du Vietnam sur la scène internationale.

VNA/CVN