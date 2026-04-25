La ville de Dà Nang doit devenir un pôle de croissance national majeur

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a exhorté les autorités de Dà Nang (Centre) à faire de la ville un pôle de croissance majeur du pays, lors d’une séance de travail tenue le 25 avril avec le Comité permanent du Comité municipal du Parti.

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Photo : VNA/CVN

La réunion a porté sur la mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti ainsi que sur les principales missions politiques de la ville. Selon un rapport présenté par les autorités locales, Dà Nang a mené de manière rigoureuse et coordonnée la diffusion et la concrétisation des orientations du Parti, en recourant à des approches innovantes adaptées aux réalités locales.

Les résultats socio-économiques ont été jugés positifs. En 2025, le produit intérieur brut régional (GRDP) de la ville a progressé de 9,18%, dépassant l’objectif fixé par le gouvernement et plaçant Dà Nang au 9e rang parmi les provinces et grandes villes du pays. Au premier trimestre 2026, la croissance a atteint 8,45%, portée par les recettes budgétaires, le tourisme, le commerce, les exportations et l’attraction des investissements. Des avancées ont également été enregistrées dans les domaines social, sécuritaire et de l’amélioration des conditions de vie.

Dans ses conclusions, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a salué les efforts du Parti, des autorités et de la population locales, soulignant que la ville avait su maintenir la stabilité et la dynamique de développement malgré un contexte exigeant marqué par la mise en œuvre simultanée de réformes importantes.

Photo : VNA/CVN

Innovation et transformation du modèle de croissance

Le dirigeant a toutefois averti que la période à venir serait plus complexe, appelant la ville à viser une croissance à deux chiffres dans un environnement international incertain. Pour y parvenir, il a insisté sur la nécessité de renouveler le modèle de croissance autour de l’innovation, de la transformation numérique, de la transition verte et d’une compétitivité renforcée, tout en consolidant les infrastructures, l’énergie et les chaînes d’approvisionnement.

Le dirigeant vietnamien a également mis l’accent sur le renforcement de la discipline au sein du Parti et du système politique, l’amélioration de la gouvernance et de l’efficacité administrative, ainsi que sur la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques négatives. Il a appelé à une meilleure articulation entre la construction du Parti et les résultats concrets du développement, au service des citoyens et des entreprises.

S’agissant de la gouvernance locale, le chef du Parti a demandé de poursuivre l’optimisation du modèle d’administration à deux niveaux, en garantissant un appareil plus rationalisé, efficace et performant, et en accélérant la numérisation, l’amélioration des infrastructures technologiques et la modernisation des procédures administratives.

Tô Lâm a par ailleurs souligné l’importance d’une planification territoriale stratégique, intégrée et de long terme, devant faire de l’aménagement un levier structurant du développement. Il a invité la ville à renforcer ses liens régionaux, à identifier clairement ses moteurs de croissance et à privilégier des projets structurants à fort effet d’entraînement.

Photo : CTV/CVN

L’objectif, a-t-il souligné, est de faire de Dà Nang une métropole maritime moderne, innovante et compétitive à l’échelle régionale, tout en garantissant un développement équilibré entre économie, société, culture et environnement. Il a appelé à promouvoir une croissance inclusive, à améliorer les politiques sociales, à préserver l’environnement et à valoriser les identités culturelles locales.

Il a également insisté sur la nécessité d’articuler développement économique, défense, sécurité et souveraineté dans un contexte stratégique sensible.

Enfin, il a demandé au gouvernement et aux ministères concernés d’examiner et de traiter rapidement les propositions de la ville, dans le respect des compétences et du cadre juridique, tout en appelant Dà Nang à faire preuve d’initiative et d’autonomie.

"Forte de sa tradition révolutionnaire, de son esprit de solidarité et d’innovation, et avec le soutien des autorités centrales, Dà Nang est en mesure de surmonter les défis, d’atteindre ses objectifs et de devenir un pôle de croissance majeur du pays, une ville maritime moderne, intelligente et attractive", a conclu le dirigeant.

VNA/CVN