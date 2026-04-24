La XVIe législature pose les fondations d’une nouvelle étape de progrès pour le Vietnam

La première session de la XVI e législature de l’Assemblée nationale s’est achevée ce 24 avril, après douze jours de travaux. Au-delà de son caractère inaugural, cette session a dessiné les premiers contours d’une nouvelle étape politique, en posant des bases institutionnelles et juridiques appelées à accompagner le développement du pays dans les années à venir.

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Dès l’ouverture des travaux, les députés se sont attelés aux dossiers de fond, avec l’ambition de lever plusieurs blocages institutionnels et de créer les conditions d’un nouveau cycle de croissance.

Poser les fondations d’une nouvelle étape

Photo : VNA/CVN

L’un des résultats les plus significatifs de cette session aura été l’achèvement rapide de la réorganisation de l’appareil d’État. L’Assemblée a procédé, avec un large consensus, à l’élection et à la validation des principaux dirigeants, notamment celles du président de la République, du Premier ministre et du président de l’Assemblée nationale.

La finalisation de cette architecture institutionnelle dès les premiers jours de session vise à garantir la stabilité, la continuité et la cohérence de l’action publique, dans la perspective de la mise en œuvre des orientations adoptées lors du 14e Congrès national du Parti.

Nguyên Thi Viêt Nga, cheffe adjointe de la délégation parlementaire de Hai Phong, y croit fermement. "Tous les députés, comme l’ensemble des électeurs du pays, attendent de cette nouvelle équipe qu’elle dispose de la compétence, de la confiance et de la détermination nécessaires pour concrétiser les objectifs fixés par le XIVe Congrès du Parti, dans un contexte international de plus en plus incertain. Avec cette équipe dirigeante expérimentée, forte de son expérience de terrain et de sa détermination, je suis convaincue que le Vietnam saura rester solide", déclare-t-elle.

Autre fait marquant: contrairement à de nombreuses législatures précédentes, la XVIe législature a affirmé dès la première session sa vocation de force d’impulsion en engageant un important chantier législatif. Selon Bùi Hoài Son, député de Hanoï, les résolutions sur le développement socioéconomique et les orientations budgétaires pour les cinq prochaines années adoptées lors de cette session revêtent une importance capitale.

"En fixant des objectifs précis, qu’il s’agisse d’une croissance à deux chiffres ou des ambitions du centenaire, l’Assemblée traduit les grandes orientations nationales en mesures concrètes", explique-t-il.

Des débats parlementaires aux attentes des citoyens

Le succès de cette première session tient aussi à la manière dont les débats ont résonné au-delà de l’hémicycle, en écho aux préoccupations quotidiennes de la population.

En effet, les discussions n’ont pas seulement porté sur les réformes institutionnelles ou les grands indicateurs économiques, elles se sont également attachées aux préoccupations concrètes de la vie quotidienne, comme le souligne Trân Thi Nhi Hà, vice-présidente de la Commission des vœux du peuple et de la surveillance de l’Assemblée nationale.

"L’Assemblée nationale ne s’est pas contentée de renouveler son fonctionnement, elle a aussi repensé sa manière de légiférer et d’exercer son contrôle. Elle agit désormais de façon plus proactive pour identifier et lever les blocages au développement, tout en adoptant des politiques plus proches des citoyens et des réalités du terrain. L’Assemblée nationale devient plus exigeante envers elle-même, pour que les activités parlementaires produisent des résultats concrets et mesurables. Le contrôle parlementaire doit aller au fond des problèmes. C’est à cette condition que la confiance des électeurs pourra être renforcée", partage-t-elle.

Cette volonté de transformation s’est également traduite dans la méthode de travail de la session qui, selon Bùi Hoài Son, député de Hanoï, s’avère bien plus efficace qu’avant. "Cette session ne marque pas seulement l’ouverture de la 16e législature, elle intervient à un moment où le pays redéfinit son mode de gouvernance, avec une administration locale à deux niveaux, une profonde réorganisation institutionnelle et une vision pour cent ans. Il ne s’agit plus simplement de corriger le cadre existant, mais de définir une nouvelle trajectoire pour la prochaine étape du développement national", insiste-t-il.

À travers cette première session, la XVIe législature donne ainsi l’image d’une Assemblée nationale plus proactive, plus structurée et résolue à poser les fondations politiques et institutionnelles d’un développement plus rapide et plus durable du Vietnam.

VOV/VNA/CVN