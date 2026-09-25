Vietnam et Italie : l’identité nationale, un atout sur la scène internationale

Une cérémonie solennelle a été organisée le 24 septembre à Rome, en Italie, pour marquer le 81 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2026), en présence de nombreux représentants du gouvernement et du Parlement italiens, du Saint-Siège, ainsi que de membres du corps diplomatique et de la communauté vietnamienne en Italie.

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Photo : VNA/CVN

Dans son allocution d’ouverture, l’ambassadrice du Vietnam en Italie, Nguyên Phuong Anh, a rappelé l’importance historique de la proclamation de l’indépendance par le président Hô Chi Minh, marquant la naissance de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam. Elle a souligné qu’au prix de nombreux sacrifices et grâce à une détermination sans faille, le peuple vietnamien avait surmonté d’innombrables défis pour bâtir une nation pacifique, fière de son héritage culturel et résolument tournée vers l’avenir.

La diplomate a précisé que la stratégie nationale définie à l’issue du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam plaçait désormais l’humain et la culture au centre du développement, tout en considérant les sciences, les technologies et l’innovation comme des moteurs des transitions verte et numérique.

L’ambassadrice s’est également félicitée de la vitalité du partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Italie, établi en 2013. Elle a notamment cité la visite officielle du président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, en avril dernier, comme une preuve tangible de la volonté des deux pays de resserrer leurs liens.

Aujourd’hui, les échanges commerciaux entre les deux pays dépassent 6,7 milliards d’euros, faisant du Vietnam le premier partenaire commercial de l’Italie au sein de l’ASEAN. Par ailleurs, l’ouverture de liaisons aériennes directes entre Hanoï et Milan, ainsi que la présence d’environ 5.000 Vietnamiens en Italie, constituent des vecteurs importants des échanges commerciaux, touristiques et des contacts entre les peuples.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le vice-ministre italien des Entreprises et du Made in Italy, Valentino Valentini, a salué la résilience du Vietnam. Il a affirmé que l’Italie et le Vietnam renforçaient leur position sur la scène internationale grâce à la préservation de leur identité propre.

Selon le vice-ministre, dans un monde marqué par l’instabilité, la recherche de partenaires fiables est devenue une priorité stratégique. Il a salué la synergie économique croissante entre les deux pays, illustrée notamment par l’utilisation de technologies italiennes dans les usines vietnamiennes et l’augmentation des exportations de café vers l’Italie.

Les deux pays souhaitent désormais élargir leur coopération à des secteurs d’avenir tels que la défense, la transition énergétique et l’industrie aérospatiale.

L’événement s’est conclu dans une ambiance chaleureuse et conviviale, contribuant à renforcer davantage l’amitié traditionnelle et la vision d’une coopération stratégique à long terme entre le Vietnam et l’Italie.

VNA/CVN