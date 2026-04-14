Le dirigeant Tô Lâm et son épouse partent pour une visite d'État en Chine

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et son épouse Ngô Phuong Ly, accompagnés d’une délégation vietnamienne de haut niveau, ont quitté Hanoï le 14 avril 2026 pour effectuer une visite d’État en Chine du 14 au 17 avril.

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Photo : VNA/CVN

La visite est effectuée à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et de son épouse.

VNA/CVN