Le dirigeant Tô Lâm et son épouse partent pour une visite d'État en Chine

>> La visite de Tô Lâm en Chine booste la confiance politique et les liens stratégiques
>> La presse chinoise souligne l’importance élevée des relations Chine - Vietnam
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|Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et son épouse.
|Photo : VNA/CVN
La visite est effectuée à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et de son épouse.
VNA/CVN