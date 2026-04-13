Un concert d’amitié Vietnam - Slovaquie à Hanoï

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et le Premier ministre slovaque Robert Fico ont assisté au concert de l'amitié Vietnam - Slovaquie intitulé "Aká Si Mi Krásna", qui s'est tenu à l'Opéra Hô Guom de Hanoï le 13 avril au soir.

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Photos : VNA/CVN

Cet événement, organisé conjointement par l'ambassade de Slovaquie, l'Opéra Hô Guom et l'Orchestre symphonique Mat Troi (Soleil), marquait la visite officielle du Premier ministre Fico dans le pays.

Des artistes lyriques slovaques de renom se sont produits aux côtés de musiciens de l'Orchestre symphonique Mat Troi, sous la direction du chef d'orchestre Olivier Ochanine.

Dans un avenir proche, de nouveaux échanges artistiques sont prévus : des orchestres et ensembles slovaques devraient se produire au Vietnam, tandis que des artistes vietnamiens auront l'occasion de présenter leur talent en Slovaquie, contribuant ainsi à approfondir la coopération culturelle bilatérale et les liens entre les peuples.

Ce concert a été perçu comme une étape culturelle majeure, annonçant un renforcement des échanges entre le Vietnam et la Slovaquie suite à l'établissement officiel de leur partenariat stratégique.

Au cours des 76 dernières années, les relations bilatérales se sont développées de manière constante dans les sphères politique, diplomatique et socio-économique, les deux parties attachant une grande importance à leur amitié traditionnelle de longue date.

VNA/CVN