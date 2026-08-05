Des Statuts du Parti en phase avec les nouvelles exigences de la nouvelle étape

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a présidé, dans la matinée du 5 août au siège du Comité central du Parti, la première réunion du Comité directeur central chargé de dresser le bilan de la mise en œuvre et d'étudier la révision et le complément des Statuts du Parti.

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Au cours de la réunion, les participants ont examiné les orientations relatives aux travaux du Comité directeur. Les interventions ont porté sur les principales questions concernant les orientations, le champ d'application, le contenu, la méthode et l'organisation des travaux.

Photo: VNA/CVN

Dans son discours de conclusion, le dirigeant Tô Lâm, également chef du Comité directeur, a souligné qu'il s'agissait d'une mission politique particulièrement importante du XIVe mandat du Parti, directement liée à la révision de la Plateforme politique et à la préparation du XVe Congrès national du Parti.

Il a indiqué que les dispositions fondamentales des Statuts actuels demeuraient pertinentes, tout en soulignant la nécessité de prendre en compte les nouvelles exigences de la pratique, notamment la rationalisation de la structure organisationnelle, le fonctionnement de l'administration locale à deux niveaux, la décentralisation, le contrôle du pouvoir et la transformation numérique…

Selon lui, l'objectif est d'élaborer des Statuts du Parti scientifiques, rigoureux, concis, faciles à mettre en œuvre et durables, afin de renforcer l'organisation du Parti, d'améliorer l'efficacité de son fonctionnement, de clarifier les responsabilités, de mieux contrôler le pouvoir et de resserrer les liens entre le Parti et le peuple.

Le dirigeant a demandé que les travaux reposent sur des principes et des critères clairement définis, tout en restant fidèles au marxisme-léninisme, à la pensée de Hô Chi Minh, à la ligne de Renouveau, à l'objectif d'indépendance nationale associé au socialisme, ainsi qu'au rôle dirigeant du Parti et au principe du centralisme démocratique. Les recherches doivent également être menées en cohérence avec la Résolution du XIVe Congrès national du Parti, la révision de la Plateforme politique de 2011 et l'étude de la révision de la Constitution de 2013.

Il a précisé que les dispositions toujours adaptées devaient être maintenues, tandis que celles révélant des difficultés récurrentes ou des lacunes devaient être révisées. Les questions qui ne seraient pas encore suffisamment mûres devraient continuer à faire l'objet d'évaluations, d'expérimentations ou de textes d'application.

Tô Lâm a demandé de concentrer les travaux sur quatre grands axes : les questions fondamentales relatives au Parti, à ses membres, aux organisations de base et à leurs relations avec le peuple ; le système organisationnel et les modes de direction du Parti dans le nouveau modèle ; l'inspection, la supervision, la discipline du Parti et le contrôle du pouvoir ; ainsi que la transformation numérique et les aspects techniques des Statuts.

Il a également appelé à renouveler les méthodes de recherche et d'organisation des travaux, en s'appuyant sur le bilan des quinze années de mise en œuvre des Statuts du Parti (2011-2025).

Il a demandé à l'organe permanent de finaliser rapidement le règlement de fonctionnement, le plan d'action du Comité directeur, la répartition des tâches, la création du groupe de rédaction ainsi que les documents relatifs au bilan et au projet de révision des Statuts du Parti.

Le secrétaire général du Parti et président de l'État a enfin appelé les membres du Comité directeur à faire preuve d'un sens élevé des responsabilités, de discipline et d'efficacité afin de préparer un projet de Statuts de qualité, contribuant à bâtir un Parti transparent, solide, puissant, étroitement lié au peuple et capable de conduire le pays dans la nouvelle ère de développement.

VNA/CVN