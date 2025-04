République de Corée

Le président p.i demande d'accepter la décision à venir sur la destitution du président Yoon

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Quelle que soit la décision prise, nous devons en accepter les conséquences avec calme et pondération, conformément au principe de l'État de droit", a déclaré M. Han lors d'une réunion avec les ministres liés à la sécurité publique, notamment de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense, et les services de police et de lutte contre les incendies.

La Cour constitutionnelle décidera vendredi 4 avril si M. Yoon doit être démis de ses fonctions en raison de sa tentative ratée d'instaurer la loi martiale en décembre dernier.

Le président en exercice a appelé les citoyens à exprimer pacifiquement leurs opinions lors des rassemblements en faveur ou contre la destitution de M. Yoon, affirmant que la crise de confusion et de conflit en cours serait surmontée si les citoyens redevenaient unis par leur force et leur sagesse.

Il a exhorté les hommes politiques à s'abstenir de tenir des propos provocateurs ou incitant à des manifestations illégales et à la violence, et à adopter une attitude responsable contribuant à la cohésion sociale plutôt qu'à la division et au conflit.

M. Han a souligné que tous ceux défiant l'autorité du gouvernement et détruisant les collectivités, comme la destruction d'installations, l'agression et l'incendie criminel, seraient passibles d'une arrestation sur place et tenus pour responsables en vertu d'un principe de tolérance zéro.

Xinhua/VNA/CVN