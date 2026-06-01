Vietnam - Chine : coopération renforcée en recherche théorique et formation des cadres

Le Professeur associé et Docteur Doàn Minh Huân, membre du Politburo et directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, a rencontré le 1 er juin à Hanoï l'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei.

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Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont discuté des mesures à prendre pour mettre en œuvre les accords et les conceptions communes dégagés par les plus hauts dirigeants des deux pays lors de la récente visite du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en Chine.

Doàn Minh Huân et He Wei ont convenu que les deux pays devaient renforcer leur coopération afin de traduire les accords de haut niveau en actions concrètes. Ils ont également convenu que cette coopération devait s'articuler autour de deux axes principaux : la recherche théorique et la formation et le renforcement des capacités des fonctionnaires.

Concernant la recherche théorique, les deux parties ont souligné l'importance d'efforts de recherche conjoints pour enrichir les fondements théoriques du développement des deux pays. Alors que les deux nations socialistes entrent dans une phase cruciale de leur développement, elles se sont engagées à intensifier les études sur des questions clés, notamment la période de transition vers le socialisme, le développement de nouvelles forces productives et la civilisation écologique.

Concernant la formation et le perfectionnement des fonctionnaires, Doan Minh Huan a insisté sur le fait que la coopération devait reposer sur des échanges et des interactions mutuels afin de renforcer les capacités des fonctionnaires des deux parties et de répondre ainsi aux besoins de développement de chaque pays dans le nouveau contexte.

L'Académie nationale de politique Hô Chi Minh souhaite élargir l'accès aux programmes de formation proposés par l'École centrale du Parti de Chine et d'autres institutions chinoises de premier plan spécialisées dans l'enseignement politique et théorique. La partie vietnamienne s’est également déclarée intéressée par l’application du modèle d’enseignement sur le terrain dans les "sites révolutionnaires" afin de renforcer l’esprit de Parti. L’Académie a par ailleurs proposé l’ouverture de formations spécialisées à l’intention des cadres vietnamiens dans les domaines où la Chine dispose d’atouts reconnus, notamment la gouvernance urbaine, le développement scientifique et technologique, l’attraction des talents et le développement de l’économie du patrimoine.

L'ambassadeur de Chine a également assuré que l'ambassade soutiendrait les efforts visant à faire progresser les accords de coopération entre l'académie et ses partenaires chinois, contribuant ainsi à ce que la collaboration produise des résultats concrets et participe au développement plus large des relations bilatérales.

VNA/CVN