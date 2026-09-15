IA : TotalEnergies annonce un partenariat avec Mistral, 100 millions d'euros sur trois ans

Le géant français des hydrocarbures TotalEnergies a annoncé mardi 15 septembre un partenariat de trois ans avec l'entreprise française d'intelligence artificielle Mistral, représentant un investissement de plus de 100 millions d'euros.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ce partenariat vise à "développer une nouvelle génération de modèles de frontière en intelligence artificielle afin d'accompagner les experts en géosciences de TotalEnergies dans l'exploration, la caractérisation et le développement des réservoirs de pétrole et de gaz", a annoncé TotalEnergies dans un communiqué.

L'objectif est "de générer de multiples scénarios", à la fois "pour le développement d'opportunités d'exploration" mais aussi "pour l'optimisation et la prolongation de la durée de vie des projets existants".

TotalEnergies et Mistral précisent qu'un laboratoire scientifique commun sera créé.

"L'exploration et l'ingénierie des réservoirs figurent parmi les domaines où l'intelligence artificielle peut créer le plus de valeur pour nos activités", a déclaré Patrick Pouyanné, Pdg de TotalEnergies, cité dans le communiqué.

"En combinant un siècle de données de géosciences, l'expertise de nos équipes et les capacités de Mistral, nous voulons développer une nouvelle génération d'outils capables d'assister nos experts dans l'analyse des données les plus complexes et dans leur prise de décision", a-t-il détaillé, ajoutant que "ce partenariat illustre également notre volonté de contribuer au développement d'un écosystème digital européen performant, au service de notre compétitivité".

AFP/VNA/CVN