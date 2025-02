K-Pop : le concert de Blackpink au Stade de France rapidement complet

Photo : GETTY IMAGES/VNA/CVN

Les billets, compris entre 78 euros et 238 euros en carré or, se sont vite écoulés à l'ouverture de la billetterie à 12h00. Le concert a rapidement affiché complet, a confirmé Live Nation France à l'AFP.

"Face à la demande phénoménale, Blackpink ajoute une deuxième date au Stade de France le dimanche 3 août 2025", a annoncé quelques heures plus tard la plateforme de billetterie Ticketmaster sur X, précisant que la mise en vente des places était fixée lundi à 11h00.

L'ultra populaire girls-band, connu pour ses tubes, ses scénographies spectaculaires et ses chorégraphies millimétrées, n'a pas joué en France depuis l'été 2023. Il s'était alors produit dans cette enceinte sportive d'une capacité d'environ 80.000 places, en configuration concert.

Sa prochaine apparition s'inscrit dans le cadre d'une tournée mondiale des stades, annoncée du 5 juillet 2025 au 18 janvier 2026 : après un démarrage à Goyang en Corée du Sud, le groupe s'envolera pour l'Amérique du Nord et l'Europe, avant Tokyo, au Japon.

Blackpink a émergé sur la scène K-pop sud-coréenne en 2016, multiplié les succès avec des chansons comme "Kill this love" ou "Pink Venom" et sorti deux albums studio, "The Album" (2020) et "Born Pink" (2022).

Ses quatre membres ont renouvelé en décembre 2023 leur contrat avec YG Entertainment, principal label de K-Pop, après moult spéculations sur l'avenir de la formation féminine.

En parallèle de leurs activités collectives, Jennie, Lisa, Jisoo et Rosé poursuivent des carrières solo : Jennie prépare un premier album intitulé "Ruby", dans la foulée de son titre "Mantra", et Rosé caracole en haut des classements avec "APT.", en duo avec l'Américain Bruno Mars.

Les Blackpink sont le premier groupe féminin de K-pop à atteindre le sommet du classement américain Billboard 200, et les premiers artistes asiatiques à figurer en tête d'affiche de festivals prestigieux tels que Coachella, aux États-Unis.

AFP/VNA/CVN