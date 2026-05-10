Le cinéma au cœur de la stratégie de développement national

Grâce à des réformes stratégiques et des records d’audience, le cinéma vietnamien s’affirme comme une industrie culturelle majeure, alliant succès économique et rayonnement international pour devenir un moteur de croissance nationale.

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Photo : VNA/CVN

Dans un contexte de mondialisation et d’essor rapide des technologies numériques, le cinéma ne se limite plus à une forme d’art, mais s’impose désormais comme une industrie culturelle majeure, contribuant directement à la croissance économique et au renforcement du soft power national. Grâce aux orientations stratégiques de la Résolution N°80 datée du 7 janvier 2026 du Bureau politique du Parti, le cinéma vietnamien dispose aujourd’hui de conditions favorables pour opérer une transformation significative.

Ces dernières années, le 7e art national a enregistré une croissance remarquable, tant en termes de taille de marché que de qualité des œuvres. En 2025, les recettes du box-office ont atteint près de 5.600 milliards de dôngs, avec plus de 70 millions de billets vendus, soit une hausse notable par rapport à l’année précédente et un niveau largement supérieur à celui d’avant la pandémie de COVID-19. Sur la période 2023-2025, le taux de croissance annuel moyen s’est maintenu au-dessus de 20%, témoignant du dynamisme du secteur.

Explosion du box-office

Fait notable, les films vietnamiens ont représenté jusqu’à 62% des parts de marché en salles, affirmant progressivement leur position dominante sur le marché intérieur. Le nombre croissant de films dépassant la barre des 100 milliards de dôngs de recettes illustre la montée en puissance et la compétitivité accrue des producteurs nationaux. Au cours du premier trimestre de 2026, six films vietnamiens ont franchi ce seuil symbolique.

Photo : VNA/CVN

Ce succès reflète une évolution positive dans les stratégies de production et de distribution, ainsi qu’une meilleure compréhension des attentes du public. Bien que certaines œuvres suscitent encore des avis divergents quant à leur contenu, ces résultats traduisent globalement la maturité croissante et l’attractivité du cinéma vietnamien.

Au-delà de sa contribution économique, le cinéma constitue un vecteur essentiel de promotion de l’image du pays et de son peuple. Les œuvres portant sur la famille, la société ou l’identité culturelle, exprimées à travers le langage cinématographique, participent à la formation du goût esthétique, à l’enrichissement de la vie spirituelle et à la consolidation de l’identité nationale.

Par ailleurs, le cinéma génère des retombées positives dans d’autres secteurs tels que le tourisme, les services et les médias. Le succès d’un film peut susciter l’intérêt pour des destinations ou des cultures locales, contribuant ainsi à la croissance économique intersectorielle et au rayonnement international du pays.

La Résolution N°80 fixe comme objectif le développement du cinéma dans l’ensemble des industries culturelles, en vue de bâtir un cinéma moderne, imprégné de l’identité nationale et compétitif à l’échelle régionale. Ces industries devraient contribuer à hauteur d’environ 7% du PIB d’ici 2030.

Selon la présidente de l’Association de promotion et de développement du cinéma vietnamien, Ngô Phuong Lan, l’identité nationale constitue un élément central de la compétitivité du secteur cinématographique. Les histoires riches en profondeur culturelle et historique représentent une clé essentielle pour séduire le public national tout en s’ouvrant aux marchés internationaux.

Perspectives dans un nouveau contexte

Photo : VNA/CVN

La Résolution souligne également le lien étroit entre culture et marché. Une œuvre ne peut véritablement exister que si elle rencontre son public et génère des revenus permettant sa reproduction. Il s’agit d’une évolution importante dans la conception du développement des industries culturelles.

Face à une concurrence internationale accrue et aux avancées technologiques, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle, le cinéma vietnamien est confronté à la fois à des opportunités et à des défis. L’innovation, l’amélioration de la qualité artistique et l’ouverture à la coopération internationale apparaissent comme des exigences incontournables.

Les initiatives de promotion, telles que les festivals, la valorisation des lieux de tournage ou encore les partenariats internationaux, sont de plus en plus développées, contribuant à rapprocher le cinéma vietnamien du marché mondial. Toutefois, pour exploiter pleinement ces opportunités, il reste nécessaire de perfectionner le cadre institutionnel, de lever les obstacles existants et de créer un environnement conforme aux règles du marché.

Fort d’un marché en pleine croissance, du soutien du public et d’orientations politiques claires, le cinéma vietnamien dispose de nombreux atouts pour franchir un nouveau cap. En valorisant son identité culturelle et en tirant parti de la transformation numérique, il peut devenir un pilier des industries culturelles et contribuer durablement au développement du pays.

Xuân Hoàng/CVN