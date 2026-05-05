Hanoï mettra à l’honneur la bande dessinée francophone

Dans le cadre de la Journée de l’Europe (09/5) et des activités célébrant le 30 e anniversaire de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam, près de 60 planches de bande dessinée (BD) belge francophone seront présentées au public à Hanoï.

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Photo : WB/CVN

Produite par Wallonie-Bruxelles International (WBI), l’exposition "Voyage dans la 9e dimension - BD Wallonie-Bruxelles, à travers des périodes et styles différents" vous accueille du 08 au 15 mai à la Bibliothèque nationale du Vietnam, 31 Tràng Thi, Hanoï.

Le vernissage aura lieu à 16h00 vendredi le 08 mai, il sera accompagné d’un cocktail de bienvenue. L’exposition constituera une bonne occasion pour découvrir de grands noms du 9e art belge francophone et international.

Vân Anh/CVN