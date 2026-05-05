Hanoï mettra à l’honneur la bande dessinée francophone

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|Photo : WB/CVN
Produite par Wallonie-Bruxelles International (WBI), l’exposition "Voyage dans la 9e dimension - BD Wallonie-Bruxelles, à travers des périodes et styles différents" vous accueille du 08 au 15 mai à la Bibliothèque nationale du Vietnam, 31 Tràng Thi, Hanoï.
Le vernissage aura lieu à 16h00 vendredi le 08 mai, il sera accompagné d’un cocktail de bienvenue. L’exposition constituera une bonne occasion pour découvrir de grands noms du 9e art belge francophone et international.
Vân Anh/CVN