Huawei réplique à l'iPhone 16 en lançant un téléphone pliable en trois

Photo : AFP/VNA/CVN

Ce nouveau modèle de Huawei, baptisé Mate XT, a été présenté par Richard Yu, président de la branche grand public de l'entreprise, lors d'une conférence en ligne du groupe depuis son siège à Shenzhen (Sud de la Chine).

Il sera mis en vente le 20 septembre avec un prix de départ à 19.999 yuans (plus de 2.500 euros), soit plus de trois fois le prix de l'iPhone 16. Même si le téléphone, au design rouge et doré, vise davantage une clientèle premium, plus de trois millions de personnes se sont déjà pré-enregistrées afin d'être alertées de sa disponibilité.

"Huawei a toujours été un leader dans le secteur des téléphones pliables", a affirmé Richard Yu lors de sa présentation. Et ce nouveau modèle "est le premier au monde pliable en trois". Pouvant se déplier en accordéon, il atteint, une fois entièrement étendu, une largeur de 26 centimètres, l'équivalent d'une tablette, et pèse 298 grammes.

"Nous avons fait énormément d'efforts pour résoudre le problème de la production de masse et de la fiabilité du produit", a également assuré M. Yu.

Cette annonce survient au lendemain de la présentation par Apple de sa nouvelle gamme d'iPhone, les premiers smartphones dotés d'Apple Intelligence, son système d'intelligence artificielle (IA) générative, la technologie star de la Silicon Valley dans laquelle le groupe californien a pris du retard.

Rivalité technologique

Huawei est depuis plusieurs années au centre d'une intense rivalité technologique entre la Chine et les Etats-Unis, qui accusent, sans avancer de preuves, l'entreprise de pouvoir espionner au profit des autorités chinoises.

Huawei nie catégoriquement ces allégations, mais depuis 2019 des sanctions de Washington coupent l'entreprise des chaînes d'approvisionnement mondiales en technologies et en composants américains.

Actuellement, sur le marché chinois, le groupe est le quatrième fabricant de smartphones, avec 10,6 millions d'unités vendues au deuxième trimestre 2024, selon un récent rapport du cabinet Canalys.

Il était auparavant le leader sur ce marché et l'un des trois principaux fabricants de smartphones au monde, avec le coréen Samsung et Apple. Huawei reste toutefois dominant sur le créneau des téléphones pliables, accaparant plus de la moitié du marché chinois sur ce type de téléphones au premier semestre.

Selon certains analystes, le lancement de ce nouveau modèle pourrait relancer le "leadership technologique" du groupe. "Cela va renforcer sa position comme numéro un sur le secteur des téléphones pliables pour le grand public", estime Toby Zhu, expert du cabinet Canalys.

Mais ce nouveau téléphone "aura probablement un impact très limité en raison de l'écosystème solide d'Apple et de son plus grand pouvoir d'attraction", prédit toutefois Ethan Qi, directeur associé de la société d'études Counterpoint.

Son prix élevé ne va pas forcément décourager sa clientèle-cible, suggère Toby Zhu : "Le pouvoir d'achat des consommateurs chinois les plus aisés s'est accru, malgré le climat économique général moins favorable", souligne-t-il.

