Le chef du gouvernement chinois en visite officielle au Vietnam

Le Courrier du Vietnam a sélectionné les nouvelles les plus remarquables de la semaine écoulée.

Le chef du gouvernement chinois en visite officielle au Vietnam

Le Premier ministre chinois Li Qiang a effectué une visite officielle au Vietnam du 12 au 14 octobre à l’invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh.

À cette occasion, les deux pays ont publié une déclaration conjointe, affirmant leur volonté commune de renforcer le partenariat stratégique intégral.

Les deux parties ont convenu de faire progresser l’amitié traditionnelle sino-vietnamienne et de promouvoir fermement la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine qui revêt une importance stratégique.

La Chine a réaffirmé que le Vietnam restait une priorité dans sa politique de voisinage, tandis que le Vietnam a réitéré l’importance des relations avec la Chine dans sa politique extérieure indépendante et multilatérale.

Les deux pays ont également convenu de renforcer leur coopération en matière de défense et de sécurité, la considérant comme un pilier important des relations sino-vietnamiennes.

La Chine est prête à renforcer l’alignement de ses stratégies de développement avec celles du Vietnam, notamment en créant comme prévu des synergies entre l’initiative chinoise “la Ceinture et la Route” et la stratégie vietnamienne des “Deux couloirs et Un cercle économique”, a déclaré le Premier ministre chinois Li Qiang lors de son entretien avec son homologue vietnamien Pham Minh Chinh.

Célébration du 20e anniversaire de la Journée des hommes d’affaires vietnamiens

L’Association des entreprises vietnamiennes au Laos a organisé un échange pour célébrer le 20e anniversaire de la Journée des hommes d’affaires vietnamiens (13 octobre 2004). L’occasion d’honorer les contributions des entreprises et des entrepreneurs vietnamiens au développement socio-économique du pays.

À cette occasion, le secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm a accueilli à Hanoï une délégation d’hommes d’affaires exemplaires de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam et de l’Association des entrepreneurs privés vietnamiens.

Il a souligné le rôle crucial des entreprises dans le positionnement du Vietnam en tant que pays développé à revenu élevé au cours des deux prochaines décennies. S’adressant au milieu des affaires, Tô Lâm a lancé un appel passionné à l’action, demandant aux hommes d’affaires vietnamiens de valoriser leur patriotisme et leur fierté nationale, de respecter l’éthique des pratiques commerciales, de nourrir des objectifs ambitieux et d’incarner l’esprit d’entreprise.

Le Vietnam compte plus de 930.000 entreprises actives, dont 98% de petites et moyennes entreprises (PME). Le secteur privé contribue à environ 60% du PIB, générant 30% des recettes budgétaires de l’État et employant 85% de la main-d’œuvre.

Le 20 octobre, la Journée des femmes vietnamiennes

Chaque année, le mois d’octobre revêt une importance particulière pour les femmes vietnamiennes, en raison de la célébration de la Journée qui leur est dédiée, le 20 octobre. Cette année, ce mois est d’autant plus marquant que Hanoï fête le 70e anniversaire de sa libération (10 octobre 1954).

Afin d’honorer ces événements, le Comité populaire municipal a organisé une série d’activités, dont un carnaval de l’áo dài (tunique traditionnelle vietnamienne), ajoutant une dimension festive à ces célébrations.

Au Vietnam, les femmes jouent un rôle essentiel dans leur accomplissement. Nombre d’entre elles sont devenues des exemples inspirants pour surmonter les stéréotypes de genre et équilibrer les responsabilités d’épouse et de mère de famille, tout en déployant leur créativité et leur dévouement pour atteindre de nouveaux sommets dans la société.

