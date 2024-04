Les Houthis du Yémen revendiquent des attaques contre des navires de guerre USA

Le groupe houthi du Yémen a déclaré lundi 29 avril avoir lancé des attaques contre deux navires de guerre américains et deux navires commerciaux liés à Israël, dans ce qu'il a décrit comme des représailles à l'engagement américain et britannique au Yémen.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le groupe, qui contrôle une grande partie du Nord du Yémen, a indiqué avoir ciblé les navires de guerre américains à l'aide de drones en mer Rouge. "Ces opérations ont été couronnées de succès", selon Yahya Sarea, porte-parole des Houthis, dans un communiqué diffusé sur l'al-Masirah, chaîne de télévision du groupe.

Pour sa part, le commandement central américain a confirmé avoir intercepté dimanche 28 avril cinq drones houthis en mer Rouge, dans un message publié sur la plateforme sociale X.

Les Houthis ont également revendiqué une attaque contre le CYCLADES, un cargo qui avait été placé sur la liste noire du groupe pour avoir violé son interdiction de se rendre dans les ports israéliens. "Le navire a été touché avec précision en mer Rouge après avoir quitté le port d'Eilat", a affirmé M. Sarea.

En outre, le groupe a dit avoir attaqué le MSC ORION, un navire qu'il a qualifié d'"israélien", dans l'océan Indien.

Le porte-parole des Houthis a réitéré la position du groupe selon laquelle il poursuivrait ses opérations en mer Rouge et dans l'océan Indien jusqu'à ce qu'Israël cesse ses actions à Gaza.

Les Houthis ont intensifié leurs attaques maritimes depuis novembre dernier, ciblant des navires qu'ils disent associés à Israël, en signe de soutien aux Palestiniens engagés dans le conflit avec Israël.

En janvier, les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes aériennes sur les sites militaires des Houthis. En réponse, ces derniers ont intensifié leurs attaques contre les navires commerciaux et militaires des deux pays en mer Rouge et dans le golfe d'Aden.

AFP/VNA/CVN