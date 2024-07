Canada : 17.500 personnes fuient les incendies de forêt dans l'Ouest

Environ 17.500 Albertains ont quitté leur domicile en raison des incendies survenus au Parc national de Jasper et à ses alentours dans l'Ouest du Canada, ont rapporté mardi 23 juillet des médias locaux.

>> Canada : plus de 160 feux de forêt signalés en Alberta

Photo : AFP/VNA/CVN

Tous les habitants du Jasper, le plus grand parc national des Rocheuses canadiennes, ainsi que les résidents de la ville de Jasper ont reçu l'ordre d'y quitter tard dans la nuit de lundi.

La province albertaine, la municipalité de Jasper et le parc national de Jasper ont déclaré mardi 23 juillet que l'évacuation de la ville et du parc "se déroule bien".

L'Autorité contre les incendies de forêt dans la province Colombie-Britannique, British Columbia Wildfire, faisait état mardi 23 juillet de 300 incendies de forêt actifs et Alberta Wildfire de 176.

Selon CTV News, une épaisse fumée provenant des incendies de forêt en Alberta et en Colombie-Britannique s'est étendue sur l'Alberta.

La cote air santé (CAS) à Calgary a été évaluée à 7 (risque élevé), et certains endroits, dont Edmonton et Red Deer, atteignant 10+ (la cote la plus élevée sur l'échelle de la CAS), d'après CTV News.

Xinhua/VNA/CVN