L'Aviation civile cambodgienne interdit le survol des zones de combat avec la Thaïlande

Photo : Reuters/VNA/CVN

Sinn Chanserey Vutha a précisé que toutes les compagnies aériennes avaient été informées d'éviter de survoler les zones de conflit et que la portée de l'interdiction avait été étendue à la ville de Poipet, à la province de Pailin et à une partie de la province de Siem Reap.

"Tous les vols ont reçu pour instruction d'éviter de survoler ces espaces aériens et les avions ne doivent pas voler à moins de 1.200 mètres d'altitude", a indiqué M. Vutha dans un message audio transmis aux médias. Selon lui, ces mesures visent à garantir les opérations de vol et la sécurité des avions et des passagers.

Le secrétaire d'Etat a ajouté qu'en date de 10H00 heure locale ce samedi, les vols internationaux entre Phnom Penh et Bangkok et entre Siem Reap et Bangkok fonctionnaient normalement, les avions ayant modifié leurs itinéraires pour éviter les espaces aériens interdits.

Des affrontements armés entre soldats cambodgiens et thaïlandais dans des zones frontalières ont éclaté jeudi dans les provinces cambodgiennes d'Otdar Mean Cheay et de Preah Vihear, s'étendant samedi matin à la province de Pursat, a annoncé la générale Maly Socheata, porte-parole du ministère cambodgien de la Défense, lors d'un point de presse. Selon les médias thaïlandais, ces affrontements sont entrés samedi matin dans leur troisième jour après que la partie cambodgienne a ouvert le feu sur des soldats thaïlandais.

