Ouverture du 10e Forum mondial de l’eau à Bali

Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Derbal, qui est arrivé dimanche soir 19 mai à Bali, conduit la délégation algérienne à ce Forum ayant pour thème "Avec une bonne gestion de l’eau, nous pouvons atteindre la prospérité ensemble et pour tous".

Cet événement international, qui réunira durant quatre jours de débats, des chefs d’État et de gouvernement, des ministres, des hauts responsables, des acteurs du domaine et des experts, ainsi que des représentants de la société civile, sert de cadre idoine, où la communauté de l’eau et les décideurs politiques peuvent collaborer et progresser sur le long terme pour les défis globaux de l’eau.

Lors de ce forum, M. Derbal doit s’entretenir avec plusieurs de ses homologues et évoquer les dossiers de l’heure concernant la problématique de la gestion de l’eau, l’Algérie étant un acteur clé dans ce domaine aux niveaux régional et international.

Le 10e forum mondial de l’eau est marqué par la présence d’une importante délégation algérienne composée notamment de parlementaires, d’experts dans le domaine de l’eau, de représentants de la société civile et du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ).

Parmi les points qui seront débattus figurent notamment la gestion des ressources en eaux souterraines et la protection des écosystèmes et des zones humides, a affirmé un membre de la délégation algérienne à Bali.

Cet évènement international sera également l’occasion de présenter l’expérience algérienne pionnière en matière de gestion de l’eau et de valorisation des ressources hydriques pour assurer un accès sûr à l’eau, et ce à travers le lancement de mégaprojets, dont le dessalement de l’eau de mer, le recours aux transferts inter-régions, ainsi que la réutilisation des eaux traités.

Il s'agit en outre de sensibiliser sur l’importance de la protection des écosystèmes et la gestion efficiente de l’eau, en mettant notamment en exergue les foggaras, cette technique d’irrigation ancestrale ingénieuse économe en eau, selon la délégation algérienne.

En marge du forum un salon/expo sera organisé pour assurer un espace pour toutes les parties prenantes afin de présenter leurs contributions et la partie algérienne sera présente avec un stand étoffé et riche, animé par des acteurs et des professionnels du domaine.

APS/VNA/CVN