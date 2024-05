Le bilan des tempêtes dans le Sud du Brésil s'élève à 136 morts

Le bilan des tempêtes et des inondations dans l'État du Rio Grande do Sul, dans le Sud du Brésil, s'est alourdi à 136 morts, 125 personnes étant toujours portées disparues et 756 autres blessées, a déclaré samedi 11 mai l'agence de la Protection civile de l'État.