Le bilan des inondations et des glissements de terrain s'élève à 21 morts

Photo : Getty Image/VNA/CVN

Selon un rapport préliminaire, les forces de l'ordre ont indiqué que sept personnes sont mortes dans la région de la capitale Manille, trois dans la province de Cavite, cinq dans celle de Batangas, et trois dans celle de Rizal. Elle a également ajouté qu'une personne a été retrouvée morte dans la province de Bulacan et deux autres dans la ville d'Angeles dans la province de Pampanga.

La cause de ces décès est principalement la noyade, les éboulements, la chute des arbres et l'électrocution.

L'agence nationale des catastrophes des Philippines n'a pas encore signalé de décès dus aux effets conjugués de la mousson du Sud-Ouest et de Gaemi, qui a quitté jeudi matin 25 juillet les Philippines.

Gaemi, le troisième typhon à s'abattre sur les Philippines depuis le début de cette année, a déversé des pluies torrentielles, provoquant des crues soudaines et des glissements de terrain dans la région de Manille et dans de nombreuses autres régions.

En plus de causer des victimes, Gaemi a submergé et détruit des maisons, principalement des cabanes dans les communautés côtières et riveraines, et a emporté des voitures.

Les habitants déplacés ont passé la nuit de mercredi 24 juillet dans des cours couvertes, des écoles, des églises et d'autres centres d'évacuation improvisés, en attendant la décrue des eaux dans leur région.

Les Philippines sont l'un des pays les plus exposés aux catastrophes naturelles, essentiellement en raison de leur situation sur la Ceinture de feu du Pacifique et la Ceinture de typhons du Pacifique. En moyenne, le pays d'archipel subit 20 typhons par an, dont certains sont intenses et destructeurs.

Xinhua/VNA/CVN