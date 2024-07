Le climat britannique plus chaud et pluvieux

Plus d'épisodes de chaleur et de pluie : un rapport publié jeudi 25 juillet dresse une analyse plus fine des conséquences du réchauffement climatique provoqué par les activités humaines sur le climat du Royaume-Uni.

>> Royaume-Uni : la vague de chaleur record pour septembre atteint son 7e jour

>> Royaume-Uni : 2023 deuxième année parmi les plus chaudes jamais enregistrées

>> Alertes inondations et routes coupées au Royaume-Uni après la tempête Henk

Photo : AFP/VNA/CVN

Utilisant une base de données remontant jusqu'au XIXe siècle, le rapport annuel sur l'état du climat britannique note par exemple que la probabilité d'atteindre une température de 28°C a augmenté presque partout dans le pays.

En moyenne entre 1961 et 1990, seuls Londres et la région du Hampshire (sud de l'Angleterre) enregistraient six jours ou plus à plus de 28°C. Dans la dernière décennie (2014-2023), cette possibilité s'est étendue à la plupart de l'Angleterre et du Pays de Galles, avec une fréquence atteignant plus de 12 jours pas an dans nombre de comtés.

Le nombre de jours atteignant au maximum 20°C a augmenté de 41% la dernière décennie par rapport à 1961-1990, le nombre de jours atteignant 25°C de 63%, tandis que ceux qui atteignent 28°C ont plus que doublé, et ceux qui atteignent 30°C plus que triplé.

Si les précipitations présentent une variabilité plus importante que les températures, on observe une augmentation du nombre de jours les plus humides, selon le rapport publié par le Met Office, le prévisionniste britannique.

La dernière décennie a connu environ 20% de plus de jours de pluies exceptionnelles que pendant la période de référence.

Comme l'avait déjà annoncé le Met Office début janvier, 2023 est la deuxième année la plus chaude qu'ait connu le Royaume-Uni, après le record de 2022.

Les études d'attribution ont conclu que ce phénomène a été rendu plus probable en raison du réchauffement climatique issu des activités humaines, tout comme les records de chaleurs pour les mois de juin et septembre 2023.

L'année 2023 est en outre la septième la plus humide et la 22e la plus ensoleillée jamais enregistrée.

Mars, juillet, octobre et décembre 2023 figurent tous parmi les mois les plus humides au Royaume-Uni depuis 1836.

Quant au niveau de la mer, il continue à augmenter en raison de l'augmentation de la fonte de la banquise au Groenland et en Antarctique, mais aussi de la perte de masse des glaciers et du réchauffement des océans.

AFP/VNA/CVN