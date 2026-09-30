L’autoroute Bên Luc - Long Thành rapproche le Delta du Mékong de l’aéroport de Long Thành

L’autoroute Bên Luc - Long Thành a été officiellement mise en service le 29 septembre, créant une liaison directe entre le Delta du Mékong et la région Sud-Est. Cette infrastructure majeure constitue l’itinéraire le plus rapide entre le Sud-Ouest du pays et l’aéroport international de Long Thành, la zone côtière de Vung Tàu ainsi que plusieurs grands ports en eau profonde, notamment Cai Mep - Thi Vai et Phuoc An.

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Photo : VNA/CVN

Maillon essentiel du réseau autoroutier Nord-Sud dans la région économique clé du Sud, l’ouvrage a pour maître d’ouvrage la Société d’investissement et de développement des autoroutes du Vietnam (VEC).

D’une longueur totale de 57,8 kilomètres, l’autoroute traverse les provinces et villes de Long An, Hô Chi Minh-Ville et Dông Nai. D’un investissement total de 29.587 milliards de dôngs, financé par des prêts de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et de la Banque asiatique de développement (BAD) ainsi que par des fonds publics, cette voie stratégique relie l’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Trung Luong à la route nationale n° 51 et à l’autoroute Biên Hoà - Vung Tàu, à une dizaine de kilomètres seulement de l’aéroport de Long Thành.

Sur le plan technique, plus de 20 kilomètres du tracé sont constitués de ponts et de viaducs. Parmi les ouvrages les plus importants figurent les deux ponts à haubans Binh Khanh et Phuoc Khanh.

Dotés de pylônes culminant à 155 m et offrant un tirant d’air de 55 m, ces deux ponts permettent le passage de navires de plus de 30.000 tonnes. Le pont Binh Khanh a été achevé en décembre 2025. Le pont Phuoc Khanh, dernier maillon de l’autoroute, a passé avec succès ses essais de charge le 25 septembre, permettant d’achever la jonction de l’ensemble de l’axe routier après plusieurs années d’interruption, de 2019 à 2023.

Afin d’assurer la sécurité et la fluidité du trafic, l’investisseur et les autorités compétentes ont établi un plan d’organisation de la circulation adapté à chaque section. La vitesse maximale autorisée varie entre 80 et 90 kilomètres à l’heure, avec une vitesse minimale de 60 kilomètres à l’heure. Sur les ponts Binh Khanh et Phuoc Khanh, des règles spécifiques s’appliquent en cas de mauvaises conditions météorologiques : lorsque les vents atteignent les forces 7 à 8, la vitesse doit être réduite à moins de 60 kilomètres à l’heure, tandis que la circulation est interrompue en cas de tempête de force supérieure à 9. Par ailleurs, les véhicules lourds de plus de 7,5 tonnes et les autobus de plus de 29 places doivent obligatoirement circuler sur la deuxième voie.

La mise en service de l’ouvrage suscite un vif intérêt parmi les populations locales et les usagers de la route. En permettant d’éviter les zones régulièrement congestionnées du centre de Hô Chi Minh-Ville et les ponts environnants, cette nouvelle liaison devrait réduire sensiblement les temps de trajet entre le delta du Mékong et les provinces du Sud-Est, facilitant ainsi les échanges commerciaux et contribuant au développement socio-économique de la région.

VNA/CVN