Le grand bond en avant du secteur privé

Le privé s’affirme graduellement comme un des moteurs principaux de l’économie vietnamienne. Entre incitations fiscales et projets d’infrastructures stratégiques, les entreprises s’engagent désormais dans un nouveau cycle de croissance historique.

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La Résolution N°68, datée du 4 mai 2025 du Politburo positionne le secteur privé comme un moteur essentiel de l’économie de marché à orientation socialiste. Elle vise à lever les obstacles pour les PME, encourager la transformation des ménages d’affaires en entreprises, et favoriser l’accès aux projets d’infrastructure nationaux.

Photo : VNA/CVN

Le renforcement de la confiance et de l’esprit entrepreneurial, illustré par la forte hausse du nombre d’entreprises nouvellement créées, témoigne de l’entrée du privé dans un nouveau cycle de croissance. Lors de la saison des assemblées générales d’actionnaires 2026, les projets de chemins de fer à grande vitesse suscitent un intérêt particulier, plusieurs grands groupes privés intégrant désormais ce secteur dans leurs stratégies de développement.

Au sein du groupe Hoa Phat, un projet d’usine de rails ferroviaires et d’aciers spéciaux dans la zone industrielle de Dung Quât, représentant un investissement d’environ 10.000 milliards de dôngs, devrait produire ses premiers lots au deuxième trimestre 2027. Le groupe propose déjà ses produits à certains projets, dont la ligne ferroviaire à grande vitesse Hanoï - Quang Ninh, d’un investissement de plus de 5,6 milliards de dollars, portée par VinSpeed et prévue pour une mise en service fin 2028. Ce projet illustre également l’engagement de Hoa Phat à accompagner le gouvernement dans la transition vers la production de divers aciers de haute qualité, au service de la stratégie nationale d’industrialisation.

Nouveau souffle pour l’entrepreneuriat

Parallèlement, le groupe FPT considère le secteur ferroviaire comme l’un de ses axes stratégiques, aux côtés de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité et des technologies avancées, avec l’ambition d’enregistrer une croissance annuelle de 15% d’ici 2028. Cette dynamique traduit une évolution du positionnement des entreprises privées, qui ne se limitent plus à des opportunités commerciales, mais assument un rôle accru dans le développement national, notamment en matière de maîtrise technologique et de sécurité des systèmes stratégiques.

La mise en œuvre rapide de la Résolution N°68 a stimulé l’entrepreneuriat et exercé un impact positif sur la création et la reprise d’activités des entreprises. Selon les statistiques, en 2025, le pays a enregistré près de 297.500 entreprises nouvellement créées ou ayant repris leurs activités, soit une hausse de 27,4% par rapport à 2024, tandis que le capital additionnel injecté dans l’économie était estimé à près de 6,4 millions de milliards de dôngs, en progression de 77,8%. Depuis la promulgation de ladite résolution, environ 18.000 entreprises ont été créées chaque mois en moyenne (de mai à décembre 2025), soit une hausse de 37,8% par rapport aux quatre premiers mois de l’année dernière. Par ailleurs, plus de 102.000 entreprises ont repris leurs activités sur l’ensemble de l’année 2025, en hausse de 34,3%.

Cette dynamique s’est poursuivie au premier trimestre 2026, avec plus de 96.000 entreprises nouvellement créées ou réactivées, soit une augmentation de 31,7% en glissement annuel. En moyenne, 32.000 entreprises ont été créées ou ont repris leurs activités chaque mois. Selon Bùi Anh Tuân, directeur du Département de développement des entreprises privées et de l’économie collective relevant du ministère des Finances, “ces résultats confirment la pertinence et l’efficacité de la Résolution N°68, laissant entrevoir une accélération du secteur privé dans les années à venir“.

La directrice adjointe du Département de développement des entreprises privées et de l’économie collective, relevant du ministère des Finances, Trinh Thi Huong, a souligné que le volume de travail accompli en un temps record représentait “un défi important“. Cependant, grâce à la détermination des ministères et à l’engagement du milieu des affaires, les mécanismes essentiels sont désormais opérationnels.

Selon elle, “un des piliers de la Résolution N°68 est de faciliter la participation profonde des entreprises privées dans les projets d’importance nationale”. L’année écoulée a vu le lancement de 564 ouvrages et projets pour un investissement total dépassant 5,15 millions de milliards de dôngs. Fait notable : les capitaux privés représentent environ 75% de ce montant, confirmant leur rôle de moteur de la croissance économique.

Pour accompagner cette dynamique, le gouvernement a entrepris une révision législative de grande ampleur. Des lois cruciales concernant la fiscalité, les prix, l’investissement et les faillites ont été modifiées pour lever les obstacles aux affaires et simplifier les procédures administratives.

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Mécanismes de soutien

L’adoption de la Résolution N°198/2025 de l’Assemblée nationale et du Décret N°20/2026 du gouvernement a permis d’officialiser ces nouveaux mécanismes de soutien. Parmi les mesures concrètes déjà en vigueur, la suppression des frais de licence facilite l’entrée sur le marché des nouveaux acteurs.

Les PME bénéficient également d’une exonération de l’impôt sur les sociétés pendant leurs trois premières années d’activité. Toutefois, la mesure la plus emblématique concerne la recherche et développement (R&D). Pour encourager la modernisation technologique, les entreprises sont désormais autorisées à déduire 200% de leurs dépenses réelles de R&D de leur revenu imposable.

Ce dispositif vise directement à renforcer la compétitivité du secteur privé par l’innovation. L’accès au foncier pour les entreprises de haute technologie et les start-ups innovantes est devenu une priorité. Des réserves foncières spécifiques ont été aménagées dans les parcs industriels et les incubateurs d’entreprises. Ces entités peuvent également bénéficier d’une réduction minimale de 30% du prix de location du terrain, selon les capacités budgétaires de chaque province.

En complément des politiques sectorielles, plusieurs pro-grammes de soutien de grande envergure ont été approuvés par le Premier ministre, notamment la formation de 10.000 directeurs d’entreprise, le développement de 1.000 entreprises pionnières et l’appui à l’expansion des entreprises vers les marchés internationaux.

Le ministère des Finances a été chargé de la mise en œuvre de deux de ces programmes et élabore actuellement les textes d’orientation nécessaires. “Le ministère continuera à coordonner ses actions avec les organes concernés afin de finaliser les politiques et de procéder à une évaluation après un an d’application de la Résolution 68, en vue d’ajuster et de compléter les mesures en fonction des réalités observées”, a conclu Trinh Thi Huong.

Thê Linh/CVN



