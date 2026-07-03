L’Australie maintient des taux de visa préférentiels pour les citoyens vietnamiens

Conformément à la nouvelle réglementation, en vigueur depuis le 1 er juillet 2026, les frais de visa étudiant (sous-classe 500) sont passés de 1.383 dollars australiens à 1.729 dollars australiens. Cependant, pour les citoyens de l’ASEAN, l’augmentation a été moindre, passant de 1.383 dollars australiens à 1.418 dollars australiens.

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Photo : VNA/CVN

Le gouvernement australien a annoncé un ajustement des frais pour plusieurs types de visas, y compris les visas d’étudiant, tout en maintenant un régime préférentiel pour les citoyens des pays de l’ASEAN, y compris le Vietnam, conformément à sa stratégie visant à attirer des étudiants et des professionnels hautement qualifiés de la région.

Conformément à la nouvelle réglementation, en vigueur depuis le 1er juillet 2026, les frais de visa étudiant (sous-classe 500) sont passés de 1.383 dollars australiens à 1.729 dollars australiens. Cependant, pour les citoyens de l’ASEAN, l’augmentation a été moindre, passant de 1.383 dollars australiens à 1.418 dollars australiens.

D’après les experts, cette politique confirme que l’Australie continue de considérer l’Asie du Sud-Est comme une région prioritaire dans le cadre de sa stratégie d’internationalisation de l’éducation. Dans ce contexte, le Vietnam consolide sa position parmi les marchés les plus importants, avec un nombre d’étudiants en constante augmentation chaque année.

Gina Nguyen, directrice des admissions étudiantes au bureau de Sydney, a déclaré que l’inclusion du Vietnam parmi les pays bénéficiant de ce traitement préférentiel reflète l’approche flexible de l’Australie et réaffirme le rôle stratégique de l’ASEAN dans la coopération éducative.

Ces dernières années, les étudiants vietnamiens en Australie se sont distingués par leurs excellents résultats scolaires, leurs taux de réussite élevés et leur contribution positive tant au système éducatif qu’au marché du travail en Australie.

La nouvelle politique tarifaire devrait contribuer à renforcer la compétitivité du Vietnam dans la région et faciliter l’accès de ses étudiants à une éducation de haute qualité en Australie.

La coopération éducative entre le Vietnam et l’Australie dans le cadre de l’ASEAN progresse également de manière significative. Lors d’une récente réunion entre le Comité de l’ASEAN à Canberra (ACC) et le ministre australien de l’Intérieur, Tony Burke, l’ambassadeur du Vietnam en Australie et président de l’ACC, Pham Hùng Tâm, a proposé de porter de deux à trois ans la durée des visas de travail pour les diplômés de master.

Le diplomate a également demandé que l’Australie exempte les citoyens vietnamiens de l’obligation de visa de transit, dans des conditions similaires à celles actuellement accordées aux ressortissants d’autres pays de l’ASEAN.

Pour sa part, le ministre Tony Burke a salué ces propositions et a réaffirmé que l’Australie attachait une grande importance à ses relations avec les pays de la région et qu’elle continuerait de renforcer sa coopération dans les domaines de l’éducation et de la mobilité de la main-d’œuvre.

VNA/CVN