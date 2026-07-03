Culture

Cérémonie de béatification du père Truong Buu Diêp

Plus de 70.000 pèlerins ont participé, dans la matinée du 2 juillet, à la cérémonie de béatification du père Truong Buu Diêp, organisée pour la première fois au Vietnam.

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La messe solennelle de béatification du père François-Xavier Truong Buu Diêp a été présidée par le cardinal Luis Antonio G. Tagle, pro-préfet du Dicastère pour la première évangélisation et envoyé spécial du pape Léon XIV.

Environ 1.800 prêtres ont concélébré la messe, aux côtés de dizaines de milliers de fidèles et de pèlerins venus de tout le pays.

Photo: CTV/CVN

Dès 4 heures du matin, des dizaines de milliers de fidèles et de religieux ont convergé vers le centre de pèlerinage de Tac Sây afin de participer à la célébration. La route nationale n°1 était noire de monde, obligeant la police de la circulation à réguler le trafic afin de limiter les embouteillages.

Le cardinal Luis Antonio G. Tagle, tenant sa crosse pastorale - symbole de la mission de guider, protéger et prendre soin du "troupeau de Dieu", c’est-à-dire de la communauté des fidèles - a salué les pèlerins et croyants présents. Arrivé au Vietnam dans l’après-midi du 30 juin, il avait auparavant rendu une visite de courtoisie aux autorités de la province de Cà Mau et rencontré la Conférence des évêques du Vietnam.

Derrière le cardinal défilaient les évêques, suivis d’un grand nombre de prêtres et de religieux. Un prêtre portait solennellement le Livre des Évangiles lors de la procession d’entrée, symbole de la Parole de Dieu.

À l’autel, le cardinal Luis Antonio G. Tagle a proclamé la lettre apostolique annonçant la béatification du père François-Xavier Truong Buu Diêp.

Dans l’Église catholique romaine, le titre de bienheureux est attribué à une personne décédée reconnue pour la sainteté de sa vie et son pouvoir d’intercession. La béatification constitue la troisième étape du processus de canonisation, après celles de serviteur de Dieu et de vénérable, avant la canonisation.

Immédiatement après la proclamation de la lettre apostolique, le portrait du nouveau bienheureux a été porté en procession et présenté à l’assemblée dans une atmosphère de profond recueillement. La célébration s’est ensuite poursuivie selon les rites liturgiques traditionnels de l’Église catholique.

Le père Truong Buu Diêp est né le 1er janvier 1897 dans la paroisse de Con Phuoc (aujourd’hui située dans la province d’An Giang). Après son ordination sacerdotale, il fut nommé en 1930 curé de la paroisse de Tac Sây, relevant alors du diocèse de Cân Tho.

Au cours de son ministère pastoral, il mena une vie simple et se consacra avec dévouement à ses fidèles. En mars 1946, il fut assassiné alors qu’il protégeait ses paroissiens dans un contexte de conflit armé. Son lieu de sépulture, puis de réinhumation à l’église de Tac Sây, est devenu un important lieu de pèlerinage accueillant chaque année des centaines de milliers de visiteurs.

Lors de la liturgie eucharistique, les fidèles ont présenté des offrandes composées de riz paddy et de riz blanc, produits agricoles emblématiques du delta du Mékong. Le cardinal Luis Antonio G. Tagle a ensuite présidé le rite de l’encensement des offrandes, symbole des prières qui s’élèvent vers Dieu ainsi que du respect porté aux dons déposés sur l’autel.

Vers 11 heures, la célébration s’est achevée. Les rues autour de l’esplanade liturgique et de l’église de Tac Sây étaient bondées de fidèles et de pèlerins.

Minh Thu/CVN