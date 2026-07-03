Le typhon Maysak se dirige vers Quang Ninh et génère des pluies torrentielles

Le typhon Maysak, la première tempête de 2026 au Vietnam, se dirige vers le golfe du Tonkin et pourrait affecter directement la province de Quang Ninh dans les prochains jours, apportant des vents violents, une mer agitée, une montée du niveau de la mer et de fortes pluies à travers le Nord-Est et la province de Thanh Hoa.

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Le 3 juillet à 7 heures du matin, le typhon se situait au-dessus des eaux au nord-ouest de la zone spéciale de Hoàng Sa, avec des vents soutenus de 62 à 74 km/h et des rafales allant jusqu’à 102 km/h, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Photo : NCHMF/CVN

À 13 h, le typhon se situait à environ 90 km au sud de l’île de Hainan, en Chine, avec des vents de force 8-9 (62 à 88 km/h), des rafales pouvant atteindre la force 11 (103 à 117 km/h), et évoluant en direction ouest-nord-ouest et continuant de provoquer des vents violents et de fortes pluies dans le Nord du Vietnam.

À 13 heures le 5 juillet, la tempête devrait continuer à évoluer en direction nord-nord-ouest à une vitesse de 10 à 15 km/h, entrant dans la partie sud de la province du Guangxi (Chine) et s’affaiblir en dépression tropicale.

À 13 heures le 6 juillet, ce système devrait se déplacer en direction nord-nord-est à une vitesse de 10 à 15 km/h au-dessus de la partie nord de la province du Guangxi (Chine) et s’affaiblir en une zone de basse pression avec des vents inférieurs à la force 6 (39 à 49 km/h).

D’ici le 6 juillet, la tempête devrait s’affaiblir en dépression tropicale avant de se transformer en système de basse pression au-dessus du sud du Guangxi en Chine.

Mer houleuse

La tempête génère des vents de force 6 à 7 (39 à 61 km/h) sur la partie nord-ouest de la Mer Orientale, y compris la zone spéciale de Hoàng Sa, avec des vents de force 8 (62 à 74 km/h) près de son centre et des rafales pouvant atteindre force 10 (89 à 102 km/h). Ses effets s’étendront sur le golfe du Tonkin à partir de la nuit du 3 juillet.

Photo : VNA/CVN

Les vagues pourraient atteindre 2 à 4 mètres, et la mer agitée présenterait des risques pour les bateaux de pêche, les cargos, les bateaux de tourisme et les autres activités maritimes. La pêche, le transport maritime et le tourisme nautique pourraient également être perturbés.

À partir de l’après-midi du 4 juillet, les zones côtières de Quang Ninh, Hai Phong et Hung Yên pourraient connaître des vents de force 6 (39 à 49 km/h), se renforçant à la force 7-8 (50 à 74 km/h) près du centre de la tempête, avec des pointes à la force 9-10 (75 à 102 km/h).

Les vagues dans les zones côtières peuvent atteindre 2 à 3 mètres, tandis que la montée du niveau de la mer pourrait atteindre 0,3 à 0,5 mètre.

De forts vents peuvent endommager les toitures et les structures temporaires, déraciner des arbres et perturber l’approvisionnement en électricité, les télécommunications et les transports.

De fortes vagues, combinées à la montée du niveau de la mer, pourraient provoquer des inondations localisées à l’embouchure des fleuves, dans les vasières et les zones basses.

Dans la nuit du 3 au 5 juillet, la région du Nord-Est et la province de Thanh Hoa devraient connaître de fortes à très fortes pluies, avec des cumuls de précipitations allant de 100 à 200 mm.

Les précipitations dans les zones du Nord-Est pourraient atteindre 150 à 250 mm, certaines localités recevant même plus de 350 mm.

Des pluies torrentielles persistantes peuvent provoquer des inondations urbaines dans les zones basses et les zones industrielles, tout en augmentant le risque d’inondations soudaines et de glissements de terrain dans les zones montagneuses.

Les habitants des zones touchées ont été invités à suivre de près l’évolution de la tempête et à respecter les alertes météorologiques officielles et les consignes de sécurité.

VNA/CVN