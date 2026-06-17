La liaison Hanoï - Amsterdam concrétise l’ambition de Vietnam Airlines de se renforcer en Europe

Vietnam Airlines a lancé mardi 16 juin une liaison directe entre Hanoï et Amsterdam, marquant ainsi le premier service aérien sans escale reliant le Vietnam et les Pays-Bas, l’un des principaux hubs économiques, financiers et logistiques d’Europe.

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Photo : VNA/CVN

Cette nouvelle route directe constitue une étape importante dans la stratégie du porte-drapeau national visant à renforcer sa présence en Europe, tout en contribuant au développement des liens économiques, commerciaux et humains entre les deux pays.

Le vol inaugural VN83 a décollé de l’aéroport international de Nôi Bai, à Hanoï, mardi 16 juin à 3h50, transportant près de 300 passagers à bord d’un Airbus A350. Après plus de 12 heures de vol, l’appareil a atterri à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol. Le vol retour VN82 a décollé d’Amsterdam à 14h00 le même jour.

Vietnam Airlines assurera trois vols aller-retour par semaine, les mardis, jeudis et samedis. Avec l’ajout d’Amsterdam à son réseau, la compagnie à la fleur de lotus dessert désormais 12 liaisons directes entre le Vietnam et l’Europe, permettant aux passagers de rejoindre huit destinations : Amsterdam, Copenhague, Francfort, Londres, Milan, Moscou, Munich et Paris.

Lors de la cérémonie de lancement, l’ambassadeur du Vietnam aux Pays-Bas, Ngô Huong Nam, a souligné l’importance de cette route, les relations bilatérales connaissant un développement soutenu.

Les Pays-Bas constituent actuellement le premier marché d’exportation du Vietnam au sein de l’Union européenne et comptent parmi ses principaux investisseurs européens dans ce pays d’Asie du Sud-Est. Les principaux domaines de coopération sont le commerce, l’adaptation au changement climatique, l’agriculture durable et la sécurité alimentaire.

Selon l’ambassadeur Ngô Huong Nam, cette nouvelle liaison aérienne directe constitue une étape préparatoire importante pour le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays dans un avenir proche.

Au-delà de son importance économique, cette liaison devrait profiter à la communauté vietnamienne aux Pays-Bas, notamment aux étudiants et aux expatriés, en améliorant la connectivité et en consolidant les liens avec le pays d’origine, a-t-il souligné.

Lors de l’événement, Patrick Roux, directeur général de l’alliance SkyTeam, a déclaré que l’arrivée de Vietnam Airlines à Amsterdam en faisait le 15e membre de SkyTeam opérant à l’aéroport de Schiphol, renforçant ainsi le rôle d’Amsterdam comme principal hub de connectivité mondiale de l’alliance.

Il a décrit Vietnam Airlines comme l’un des membres les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide de SkyTeam, ajoutant que les passagers bénéficieraient d’une connectivité améliorée et d’une expérience de voyage fluide sur l’ensemble du réseau de l’alliance.

Joery Strijtveen, responsable des partenariats aériens à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol, s’est félicité de cette nouvelle liaison, soulignant que les trois vols hebdomadaires contribueront à rapprocher les cultures, les entreprises et les populations du Vietnam et des Pays-Bas.

Le représentant en chef de Vietnam Airlines en France et en Europe, Nguyên Tiên Hoang, a fait savoir que Schiphol figure parmi les aéroports les plus exigeants au monde en matière de qualité de service, de ponctualité et de sécurité. L’obtention de l’autorisation d’y opérer témoigne de la réputation croissante et des capacités opérationnelles de la compagnie sur le marché international. Vietnam Airlines poursuit l’amélioration de ses services dans le cadre de son ambition d’atteindre un niveau cinq étoiles d’ici 2030.

Le lancement de la ligne Hanoï - Amsterdam constitue une étape importante pour Vietnam Airlines et une avancée majeure dans l’intégration internationale du secteur aérien vietnamien. Il ouvre de nouvelles perspectives pour le commerce, le tourisme et les échanges culturels, et renforce les liens entre les deux pays.

VNA/CVN